Dragoș Pîslaru: 15 milioane de euro din fonduri europene pentru refacerea infrastructurii afectate de inundații în Neamț și Suceava

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că România activează pentru prima dată mecanismul european RESTORE, prin care autoritățile din Neamț și Suceava vor putea accesa 15 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii afectate de inundațiile din iulie 2025.

„Inundațiile severe din luna iulie 2025 au marcat întreaga societate, afectând însă cumplit comunități din județele Neamț și Suceava și producând pagube majore. Este foarte important să subliniez faptul că guvernul a fost alături de autoritățile locale și de persoanele afectate încă din primul moment”, a declarat Pîslaru.

Ministrul a subliniat că sprijinul european a fost mobilizat într-un timp record: „Am aprobat Prioritatea 10, care se denumește O regiune alături de cetățeni – RESTORE. Practic am reușit să transformăm în implementare acea discuție legată de activarea mecanismului RESTORE. Este o premieră – aș îndrăzni să spun – europeană, în sensul că în trei săptămâni să putem avea această modificare. (…) De mâine cheltuiala devine eligibilă pentru o sumă alocată de 15 milioane de euro destinată refacerii infrastructurii, drumurilor, podețelor, podurilor, toate lucrurile care sunt în acest moment afectate dramatic ca urmare a inundațiilor. Finanțarea de 15 milioane de euro necesită doar 2% cofinanțare locală și în acest moment lucrurile sunt în mâna autorităților locale pentru pregătirea studiilor de fezabilitate, lucruri de care e nevoie ca să trecem imediat la reconstrucție. Este principiul acesta build better, adică să construim poate și mai bine decât aveam, pentru a fi mai bine pregătiți în viitor”, a explicat Dragoș Pîslaru.