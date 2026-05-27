Ministrul interimar al Investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, marţi, despre proiectele din PNRR, că încearcă acum să se asigure că au pe zona de grant tot ce ne trebuie ca să absorbim toţi banii, iar acest lucru presupune că anumite investiţii care sunt pe grant vor fi diminuate. El a menţionat că atunci când a venit în funcţie nu avea o înţelegere care sunt toate proiectele, ştiau că era o supracontractare de 47 de miliarde faţă de 20 şi ceva cât aveam în PNRR şi era un haos total managerial, dar în acest moment, suntem la ani lumină în materie de gestiune managerială.

„Este foarte important să discutăm cu colegii din comitetele de monitorizare care sunt datele-limită. Toată lumea ştie de 31 august 2026, dar după aceea mai sunt termene care curg, inclusiv depunerea cererii finale de plată până la 30 septembrie. Un alt lucru foarte important este legat de a prezenta Comitetului de Monitorizare care este gândirea cu privire la renegocierea finală pentru PNRR, care are loc acum şi se desfăşoară cu experţii Comisiei Europene, şi noi, astăzi, evident, nu o să decidem cum arată în final, pentru că suntem într-un proces de negociere încă cu Comisia Europeană, dar cred că este absolut firesc (..) să le explicăm care sunt premisele de la care am plecat în această negociere şi, evident, lucrurile pe care vrem să le obţinem. Această decizie este o discuţie importantă, de informare şi consultare, care cred că este mai mult decât binevenită acum, la câteva zile înainte de a transmite către Comisia Europeană varianta finală pe care România şi-o doreşte pentru PNRR”, a spus ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, despre proiectele din PNRR.

„Noi încercăm acum să ne asigurăm că avem pe zona de grant tot ce ne trebuie ca să absorbim toţi banii. Acest lucru presupune că anumite investiţii care sunt pe grant vor fi diminuate, ca să fim siguri că tot ce rămâne pe grant se finalizează. În acelaşi timp, presupune mutarea unor investiţii care sunt deja într-un stadiu foarte avansat de finalizare şi care pot fi terminate până pe 31 august”, a mai spus Pîslaru.

El a precizat că negocierile sunt bazate pe dovezile pe care guvernul urmează să le aducă.

„Atunci când am venit, în iunie, nu aveam o înţelegere care sunt toate proiectele, ştiam că e o supracontractare de 47 de miliarde faţă de 20 şi ceva ce aveam în PNRR şi era un haos total managerial. În acest moment, suntem la ani lumină în materie de gestiune managerială”, a subliniat ministrul Investiţiilor.