Ilie Bolojan, despre un premier tehnocrat: E una din posibilităţile care au fost evocate, pentru că PSD nu se prezintă, aşa cum ar fi normal, să îşi revendice postul de premier

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre un premier tehnocrat, că este una din posibilităţile care au fost evocate, în condiţiile în care PSD nu se prezintă, aşa cum ar fi normal, să îşi revendice postul de premier, el precizând că e greu ca un premier tehnocrat să poată performa. Bolojan a mai afirmat că PNL nu va vota un astfel de guvern, dacă sunt nişte miniştri surogate ale PSD-ului.

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat la DigiFM despre scenariul unui premier tehnocrat, sau a unui guvern tehnocrat.

„Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată, de ce, pentru că, în condiţii normale, după ce Partidul Social-Democrat a dărâmat guvernul din care a făcut parte, făcând, practic, o majoritate parlamentară cu AUR, pentru că nu-şi asumă răspunderea pentru acest lucru, pentru că nu se prezintă aşa cum ar fi normal, să îşi revendice postul de premier, cu care, odată obţinut, ar putea să demonstreze cum poţi să rezolva toate problemele, fără să deranjezi pe nimeni, dar n-au acest curaj şi nici această răspundere. Sigur că, într-o situaţie pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilităţile care au fost evocate”, a spus premierul interimar.

El a precizat că, din punctul lui de vedere, după această experienţă de premier de aproape un an de zile, „e greu ca un premier tehnocrat să poată performa”.

Premierul interimar a arătat că în Parlament sunt tot felul de propuneri cu scutiri, exonerări, lucruri care implică cheltuieli de la bugetul de stat, iar în condiţiile în care nu există un angajament politic fără echivoc, va fi o tendinţă a parlamentarilor să voteze aceste propuneri.

„Fără să existe o răspundere politică, toată lumea va fugi de partea de răspundere, dar va vota toate proiectele, propunerile care sună bine şi guvernul ar putea să vină cu un proiect de lege care să fie total schimbat în Parlament şi ne vom trezi cu cheltuieli suplimentare care vor ieşi din orice fel de angajament bugetar”, a subliniat Bolojan.

Potrivit premierului interimar, „e foarte greu să performezi într-un context politic în care cei care ar trebui să aibă o minimă răspundere nu au niciun fel de răspundere”.

„Din păcate, asta s-a întâmplat în aceste 10 luni în care PSD, deşi era în guvernare, prima dată a încercat să fugă de răspundere, jucând rolul opoziţiei din guvernare. În al doilea rând, a încercat să blocheze, trăgând frâna de mână la toate reformele, să le întârzie şi la final, pentru că am încercat să limităm risipa, am ajuns la moţiunea de cenzură. Ori, cu asemenea atitudine, e greu de presupus că va funcţiona susţinerea unui guvern tehnocrat”, a mai spus Ilie Bolojan.

Întrebat dacă Partidul Naţional Liberal va vota un guvern tehnocrat, Ilie Bolojan a spus: „În condiţiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniştrii de bază, pentru că, dacă sunt nişte miniştri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranţă nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realităţile noastre, pe problemele pe care le are România şi nu vine cu soluţii la problemele pe care le are ţara”.