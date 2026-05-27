Micron Technology depăşeşte pentru prima dată pragul unei capitalizări bursiere de 1.000 de miliarde de dolari, după un salt de 18% al acţiunilor

Micron Technology a depăşit marţi, pentru prima dată, o valoare de piaţă de 1.000 de miliarde de dolari, după ce acţiunile companiei au crescut cu aproximativ 18%, alimentate de cererea explozivă pentru cipuri de memorie destinate inteligenţei artificiale, transmite CNBC.

Creşterea puternică a venit după ce banca elveţiană UBS şi-a majorat aproape de trei ori preţul ţintă pentru acţiunile Micron, de la 535 dolari la 1.625 dolari pe acţiune.

UBS a motivat revizuirea prin oportunităţile pe termen lung generate de acordurile comerciale cu preţuri parţial fixe şi de schimbările structurale produse de boomul AI în industria memoriilor.

„Credem că piaţa va începe să acorde companiei un multiplu mai apropiat de normalitate şi că acţiunile Micron vor continua să fie reevaluate pe măsură ce apar mai multe detalii despre schimbările structurale generate de AI în întregul sector al memoriilor”, au scris analiştii UBS.

Noua ţintă de preţ sugerează că acţiunile ar putea să îşi dubleze valoarea faţă de închiderea de vineri.

Micron face parte dintr-un nou val de producători de cipuri care beneficiază de următoarea etapă a cursei globale pentru inteligenţa artificială, în special dezvoltarea sistemelor AI autonome şi „agentice”.

Investitorii cumpără tot mai mult acţiuni ale companiilor implicate în producţia de procesoare şi memorii necesare pentru rularea şi procesarea sarcinilor AI, într-un domeniu dominat anterior aproape exclusiv de Nvidia.

Cererea uriaşă pentru AI a provocat un deficit global de memorii, iar companii precum Micron, SK Hynix şi Samsung Electronics au majorat preţurile.

Acţiunile Micron s-au triplat de la începutul anului.

Şi alte companii din sector au înregistrat creşteri importante. Titlurile Intel au urcat de peste şase ori şi se tranzacţionau aproape de maxime istorice, după investiţiile masive primite de la guvernul american anul trecut.

Qualcomm, Advanced Micro Devices şi Marvell Technology au atins de asemenea noi maxime bursiere.