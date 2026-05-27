BCE: Zona euro s-ar putea confrunta cu dificultăți în urma recentelor turbulențe de pe piețele de credit privat

Zona euro nu se confruntă cu un risc sistemic în urma recentelor turbulențe de pe piețele de credit privat, dar câteva zone din sistemul financiar sunt expuse și unele tensiuni ar putea fi deja vizibile, se arată într-un raport publicat marți de Banca Centrală Europeană (BCE), transmite Reuters.

Indiciile privind tensiunile ascunse pe piețele de credit privat în creștere rapidă au apărut în ultimele săptămâni, în special în SUA, alimentând temerile privind stabilitatea financiară în ansamblu, ținând cont de legăturile destul de opace ale sectorului cu băncile tradiționale și managerii de active.

‘Instituțiile financiare din zona euro par să aibă o expunere directă limitată la creditul privat, ceea ce face puțin probabil faptul că, în mod izolat, creditul privat ar putea fi în prezent o sursă de instabilitate financiară sistemică’, se arată în capitolul ‘Stabilitatea financiară’ din raportul BCE. Instituția avertizează că unele sectoare ar putea fi expuse la tensiuni indirecte iar lipsa transparenței în domeniul reglementării privind mărimea și concentrarea expunerilor ar putea afecta încrederea.

‘În special companiile de asigurări și fondurile de pensii ar putea, într-un scenariu advers, să se confrunte cu pierderi în urma reevaluării, de pe urma efectelor negative ale creditelor acordate firmelor care au deja un grad ridicat de îndatorare, ale bondurilor cu randamente ridicate și acțiunilor’, apreciază BCE.

Deși expunerea în ansamblu a zonei euro este redusă, ea este concentrată în jurul unor mari jucători, iar expunerea companiilor de asigurări este estimată la 211 miliarde de euro, iar cea a fondurilor de pensii este previzionată la 52 miliarde de euro, a indicat Banca Centrală Europeană.

Instituția avertizează că unele firme dependente de creditul privat în zona euro zone arată o deteriorare a perspectivelor de afaceri, ceea ce le face mai expuse la orice scădere a activității economice.