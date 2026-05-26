INTELLIGENT MONEY ACADEMY ajunge la Craiova. O zi cu 200 de antreprenori, 20 de speakeri de top și 5 workshopuri practice

Pe 4 iunie 2026, Craiova devine un reper regional important pentru business și educație antreprenorială din România, găzduind un nou eveniment din seria Intelligent Money Academy — un proiect dezvoltat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România dedicat dezvoltării mediului antreprenorial românesc.

Evenimentul va reuni aproximativ 200 de antreprenori, manageri și profesioniști din regiune, alături de peste 20 de speakeri și traineri de top, într-o zi intensă de networking, inspirație și soluții concrete pentru dezvoltarea afacerilor.

Intelligent Money Academy își propune să construiască una dintre cele mai relevante platforme de educație financiară și antreprenorială din România, printr-o serie de evenimente organizate în marile orașe ale țării, printre care Galați, Craiova, Ploiești, Alba Iulia și Suceava.

Participanții vor avea acces la conținut aplicat și interactiv, construit în jurul unor teme esențiale pentru antreprenoriatul modern:

• Resurse financiare și soluții de finanțare

• Optimizare fiscală și conformitate

• Eficiență și siguranță în business

• Digitalizare și tehnologie

• HR și management performant

• Leadership și dezvoltare organizațională

• Tendințe în piața muncii și retenția angajaților

• Siguranță cibernetică și protecția afacerilor

Evenimentul include workshopuri practice, sesiuni interactive și standuri de prezentare ale companiilor partenere, oferind participanților oportunitatea de a descoperi instrumente și strategii cu aplicabilitate imediată în business.

Prin amploarea proiectului și implicarea comunităților antreprenoriale și manageriale locale, Intelligent Money Academy creează un spațiu activ de dialog și schimb de experiență între antreprenori, experți și parteneri instituționali.

Evenimentul va avea loc joi, 4 iunie 2026, de la ora 9:00, în cadrul Facultății de Mecanică a Universității din Craiova, în Aula Magna și Centrul Expozițional și va fi transmis live pe: antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook Antena 3 CNN, Jurnalul și Income Magazine, iar postul de televiziune Antena 3 CNN va prelua live tronsoane din dezbateri.

Accesul se face pe bază de invitație și confirmarea participării.

Pentru informații suplimentare și înscrieri: [email protected]