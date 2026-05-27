Rusia analizează limitarea exporturilor de motorină și combustibil pentru avioane, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene

Rusia analizează posibilitatea limitării exporturilor de motorină și combustibil pentru avioane, pe măsură ce rata de funcționare a rafinăriilor rusești a coborât la minimumul ultimilor ani, din cauza escaladării atacurilor Ucrainei, transmite Interfax.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, companiile petroliere au fost sfătuite marți să reducă vânzările de produse petroliere către piețele externe, în cadrul unei întâlniri cu viceprim-ministrul Alexander Novak pe tema aprovizionării cu combustibili a pieței interne. Una dintre surse a dezvăluit că decizia de a interzice exporturile de motorină și combustibil pentru avioane este într-un stadiu avansat, dar data de la care ar urma să intre în vigoare interdicția nu a fost încă stabilită.

Dacă va fi implementată, interdicția va pune noi presiuni asupra prețurilor globale ale produselor petroliere, deoarece Rusia este un important exportator de motorină, vânzând aproximativ 40% din producția sa de motorină pe piețele externe.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra facilităților energetice ale Rusiei, inclusiv asupra rafinăriilor și a conductelor de petrol. Obiectivul este reducerea veniturilor suplimentare pe care Rusia le-a obținut de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.

Analiștii firmei de consultanță OilX, consultați de Bloomberg, au estimat că producția medie a rafinăriilor din Rusia a scăzut la 4,69 milioane de barili pe zi în aprilie, cel mai redus nivel din ultimii peste 16 ani. Intensitatea atacurilor amenință să reducă și mai mult ratele de procesare a țițeiului, chiar în momentul în care Rusia intră în sezonul de vacanțe, când cererea de combustibili crește, în mod tradițional.

La finalul reuniunii de marți cu companiile petroliere, biroul de presă al Guvernului rus a dat publicității un comunicat în care se precizează că viceprim-ministrul Alexander Novak a subliniat că ‘aprovizionarea fiabilă și neîntreruptă’ cu combustibil pe piața internă rămâne o prioritate. ‘Este necesar să fie menținută monitorizarea constantă a situației de pe piața internă a produselor petroliere pentru a asigura coordonarea dintre agențiile federale și companii și, dacă este necesar, pentru a dezvolta măsuri suplimentare de răspuns în timp util’, a declarat Novak în comunicatul de presă.