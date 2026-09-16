Efectivele de porci, în creștere cu 11,6%, la 1 mai 2026

Efectivele de porcine existente la 1 mai 2026 au crescut cu 11,6% față de cele înregistrate la aceeași dată din 2025, iar efectivul matcă s-a majorat cu 18,9%, potrivit datelor provizorii publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Astfel, la 1 mai 2026, România consemna 3.260.589 de capete, în creștere cu 337.642 de capete față de data similară a anului anterior, când se înregistrau 2.922.947 de capete.

Din totalul de 3,26 milioane de porcine, efectivele matcă la data de 1 mai 2026 însumau 258.260 de capete, cu 40.974 de capete mai multe față de anul trecut.

Distribuția pe regiuni de dezvoltare relevă faptul că ponderea efectivelor de porcine existente la 1 mai 2026, față de aceeași dată a anului 2025, a crescut în regiunile Vest (+2,1 puncte procentuale), Sud-Muntenia (+1,4 p.p.) și Sud-Est (+0,4 p.p.) și a scăzut în regiunile Nord-Vest (-1,8 p.p.), Sud-Vest Oltenia (-1,4 p.p.), Nord-Est și Centru (-0,3 p.p.) și București-Ilfov (-0,1 p.p.).