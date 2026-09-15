Sorin Grindeanu: România a fost depășită de țări precum Kenya în clasamentul mondial al competitivității

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, acuză Guvernul Bolojan de faptul că ‘sugrumă’ economia, în contextul în care România a căzut 12 locuri în clasamentul competitivității globale.

Țara noastră a fost întrecută de țări precum Ungaria, Bulgaria, Kenya sau Peru, scrie liderul PSD într-o postare pe Facebook.

‘Efectul măsurilor economice dezastruoase luate de Bolojan este că România a fost depășită de țări precum Kenya în clasamentul mondial al competitivității! Am căzut 12 locuri în clasamentul competitivității globale doar într-un singur an! An în care firmele românești au primit nu măsuri de sprijin pentru a face față concurenței globale, ci creșteri de taxe și prețuri-record la energie, gaze și combustibili’, transmite Grindeanu.

El adaugă că se împlinește un an de când PSD a anunțat un plan cu ‘soluții pentru repornirea economiei’, bazat pe stimulente fiscale masive pentru investiții noi, dar că premierul Ilie Bolojan nu a fost interesat de acest subiect.

‘Acum, ajungem să ne batem cu Botswana, Nigeria și Namibia, fiindcă state din regiune – precum Bulgaria sau Polonia – sunt deja în fața noastră. Acestea sunt perspectivele sumbre ale României dacă va continua o guvernare tip Bolojan, care sugrumă economia. Iată de ce România nu poate continua cu un ‘administrator taie-tot’. Are nevoie de un guvern care construiește și care valorizează sprijinirea firmelor românești’, susține Grindeanu.