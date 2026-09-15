BYD va produce camioane în Europa în încercarea de a deveni o ‘companie europeană’

BYD intenționează să lanseze anul viitor primul său camion de mare tonaj în Europa și, ulterior, să fabrice local camioane, a declarat luni un director din echipa de conducerea a producătorului chinez de vehicule electrice, transmite Reuters.

‘Pe termen lung, vom produce aici, local, tot ceea ce vindem în Europa’, a declarat Stella Li, șefa diviziei de afaceri internaționale a BYD, cu ocazia salonului IAA de la Hanovra. Stella Li a adăugat că grupul chinez dorește să ofere operatorilor de flote un pachet complet de servicii, inclusiv finanțare, infrastructură de încărcare alimentată cu energie fotovoltaică și o rețea de ateliere susținută de servicii mobile de asistență rutieră.

Producția locală în Europa ar ajuta, de asemenea, BYD să evite taxele vamale la importurile de camioane. Producătorii europeni, inclusiv marca MAN (parte a grupului Traton), au solicitat Uniunii Europene să impună taxe vamale pentru camioanele electrice chinezești, similare celor aplicate deja autoturismelor electrice importate din China.

‘Nu ne plac aceste taxe, deoarece nu folosesc nimănui, dar trebuie să ne adaptăm situației’, a adăugat Li, precizând că taxele reprezintă doar o presiune pe termen scurt, până când producția locală va putea fi intensificată.

În paralel, BYD se pregătește să își extindă capacitățile de producție a autoturismelor în Europa. Compania chineză construiește o fabrică la Szeged, în Ungaria, unde producția de serie urmează să demareze anul viitor.

‘Atunci când vinzi ceea ce produci pe plan local, lucrurile sunt în regulă. Devenim o companie europeană’, a spus Li.

În primele opt luni ale acestei an, BYD a vândut 1,162 milioane de vehicule în afara Chinei, o creștere de 86% comparativ cu situația din aceiași perioadă a anului trecut, și 1,505 milioane de vehicule pe piața chineză.