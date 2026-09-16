Producția industrială a scăzut cu 3,7% în primele șapte luni

Producția industrială a scăzut, în primele șapte luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2025, atât ca serie brută cu 3,7%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 3,8%, arată datele publicate, marți, de Institutul Național de Statistică.

În intervalul menționat, producția industrială a scăzut pe serie brută mai ales pe fondul declinului înregistrat de industria prelucrătoare (-4,8%) și industria extractivă (-1%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 2,3%.

Pe serie ajustată, producția industrială a fost mai mică cu 3,8%, ca efect al scăderilor industriei prelucrătoare (-5%) și industriei extractive (-1,2%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 1,9%.

Conform INS, în luna iulie 2026, producția industrială (serie brută) a crescut față de luna precedentă cu 0,7%, datorită creșterilor industriei extractive (+7,1%) și producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+6,4%). Industria prelucrătoare a scăzut cu 0,5%.

Pe serie ajustată, producția industrială a fost mai mică față de luna precedentă cu 1,4%, din cauza scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-2,1%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,1%). Industria extractivă a crescut cu 3,7%.

Față de luna corespunzătoare din anul precedent, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 6,3%, ca efect al scăderilor industriei prelucrătoare (-7,3%) și producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-3%). Industria extractivă a crescut cu 1,7%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mică față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 6,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-7,2%) și producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-2,6%). Industria extractivă a crescut cu 1,2%.