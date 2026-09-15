Boom-ul AI în SUA va necesita investiții de 110 miliarde de dolari în noi centrale electrice, estimează Moody’s

Expansiunea rapidă a centrelor de date în SUA va necesita investiții de 110 miliarde de dolari pentru construirea unor noi facilități pentru producția a 45 de gigawați de energie electrică până în 2030, conform unei analize a agenției de evaluare Moody’s Ratings, transmite Bloomberg.

Marea majoritate a acestor noi capacități – peste 30 de gigawați – vor fi centrale pe gaze naturale, care vor consuma o cantitate suplimentară de aproximativ 113 milioane metri cubi de gaze. Restul va fi asigurat de centralele fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei, în timp ce repornirea unor reactoare nucleare va contribui cu mai puțin de 5% din total. Un gigawatt este echivalent, aproximativ, cu producția unui reactor nuclear convențional.

Aceste prognoze publicate luni de Moody’s Ratings se bazează pe calculele Agenției Internaționale pentru Energie, potrivit căreia centrele de date vor consuma 426 de terawați-oră în 2030, dublându-și astfel ponderea în consumul total de electricitate al SUA, până la 10%, față de nivelurile din 2025.

Analiștii Moody’s au cuantificat resursele necesare pentru a genera electricitatea necesară centrelor de date destinate inteligenței artificiale și cloud computing-ului – tehnologii care alimentează cea mai mare creștere a cererii de energie electrică din SUA din ultimele decenii și care impun o dezvoltare masivă a infrastructurii adiacente.

Construcția de noi centrale electrice în valoare de 110 miliarde de dolari ar putea majora costurile energiei electrice din SUA cu sume cuprinse între 25 și 30 de miliarde de dolari pe an. Modul în care aceste costuri vor fi transferate pe seama consumatori va depinde de procesul de stabilire a tarifelor și de alte reglementări privind alocarea costurilor în fiecare regiune, a precizat Ryan Wobbrock, vicepreședinte la Moody’s Ratings.

După două decenii de creștere modestă a cererii de electricitate, SUA întâmpină dificultăți în a impulsiona construcția de centrale pe gaze, într-un sector caracterizat, de regulă, prin perioade lungi de implementare. Aceste centrale pe gaze sunt extrem de căutate deoarece pot să își crească producția la comandă, spre deosebire de sursele regenerabile, a căror funcționare depinde de lumina soarelui și de viteza vântului.

Pe fondul îngrijorărilor legate de costuri, ‘politicienii și autoritățile de reglementare, atât la nivel federal, cât și statal, solicită mai mult timp pentru a analiza și stabili tarifele, ceea ce creează o nouă sursă de posibile întârzieri pentru noile proiecte de centre de date. Ritmul de dezvoltare a centrelor de date depășește tot mai mult viteza cu care rețeaua electrică își poate extinde capacitățile de generare, transport și interconectare’, concluzionează raportul coordonat de Ryan Wobbrock.