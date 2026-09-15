Patronatele din construcții: Circa 3 miliarde de euro, diferența dintre lucrările executate prin PNRR și sumele încasate de constructori

Diferența dintre stadiul fizic al lucrărilor executate de constructori prin PNRR și sumele efectiv încasate se ridică la aproximativ 3 miliarde de euro și pune o presiune uriașă asupra lichidității companiilor din sector, susțin reprezentanții Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC).

‘Potrivit datelor oficiale, acest sector concentrează 9,45 miliarde de euro, respectiv 44,8% din valoarea totală a PNRR. Valoarea lucrărilor certificate tehnic și efectiv executate în sectorul construcțiilor este estimată la aproximativ 6 miliarde de euro, în timp ce sumele încasate de constructori pentru aceste lucrări se ridică la aproximativ 3,1 miliarde de euro. Acest decalaj, de aproximativ 3 miliarde de euro între stadiul fizic al lucrărilor executate de constructori și sumele efectiv încasate, exercită o presiune uriașă asupra lichidității companiilor din sector’, se menționează într-un comunicat al organizației.

Reprezentanții federației atrag atenția și asupra problemelor întâmpinate în implementarea PNRR și a necesității valorificării experienței acumulate pentru viitoarele programe de finanțare.

‘România închide PNRR cu probleme care, în bună măsură, puteau fi anticipate încă de la început. Proiecte insuficient pregătite, proceduri care au durat prea mult, investiții administrate defectuos și lipsa unei strategii sunt doar câteva dintre problemele care au făcut ca țara noastră să fie mult sub obiectivele stabilite inițial’, se precizează în document.

Lecțiile PNRR trebuie aplicate pentru buna absorbție a fondurilor de coeziune, iar rectificarea bugetară este o reală urgență, notează sursa citată.

‘Trebuie să ne gândim ce facem după PNRR și să ne pregătim pentru viitorul exercițiu financiar, 2028-2034. Uniunea Europeană ne obligă, dar dezvoltarea României trebuie forțată și din interior, nu numai din fondurile Uniunii Europene. Avem un apel disperat către politicieni să se trezească. Nu avem proiecte derulabile pentru că nu au cofinanțarea asigurată. Bugetul a fost construit în jurul PNRR. Neavând Guvern, nu se poate revizui bugetul. Deci nu avem buget pentru cofinanțarea proiectelor’, a subliniat președintele FPSC, Cristian Erbașu, citat în comunicat.

Conform organizației, o altă problemă importantă o reprezintă viitorul angajaților din construcții.

‘Dacă nu se asigură continuitate, există riscul major ca țara noastră să piardă muncitori calificați care vor alege să meargă din nou în țările vestice care au programe de atragere a specialiștilor prin facilități. În concluzie, miza pentru România este asigurarea continuității investițiilor și pregătirea din timp a proiectelor pentru următorul exercițiu financiar, 2028-2034, într-un context bugetar în care partea națională de finanțare va avea o pondere semnificativ mai mare’, se mai arată în document.