Scădere cu 4,3% a consumului final de energie electrică în România, în primele șapte luni

Consumul final de energie electrică s-a redus cu 4,3% în primele șapte luni din 2026, față de aceeași perioadă din anul anterior, în timp ce producția internă a scăzut cu 2,9%, arată datele publicate, marți, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit statisticii oficiale, în intervalul 1 ianuarie – 31 iulie 2026, resursele de energie primară au scăzut cu 6,2%, iar cele de energie electrică au crescut cu 0,1%, în comparație cu perioada similară din 2025.

Principalele resurse de energie primară au totalizat 18,138 milioane de tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 1,201 milioane tep, de la un an la altul.

Totodată, producția internă a însumat 9,265 milioane tep, în scădere cu 275.900 tep (-2,9%), iar importul s-a situat la 8,872 milioane tep, cu 9,4% mai puțin față de primele șapte luni ale anului trecut.

Datele INS relevă faptul că, în perioada de referință, resursele de energie electrică au fost de 40,356 miliarde kWh, în creștere cu 54 de milioane kWh.

Astfel, producția din termocentrale s-a ridicat la 8,815 miliarde kWh, în scădere cu 7,9%, în timp ce producția din hidrocentrale a fost de 8,391 miliarde kWh, în creștere cu 1,183 miliarde kWh (+16,4%), iar cea din centralele nuclearo-electrice de 5,355 miliarde kWh, în scădere cu 12,3%.

De asemenea, producția din centralele electrice eoliene a fost de 3,623 miliarde kWh (în creștere cu 6,7%), iar energia produsă în instalații solare fotovoltaice a ajuns la 4,101 miliarde kWh, în urcare cu 41,5%.

În același timp, s-a înregistrat un consum final de energie electrică de 28,076 miliarde kWh (-4,3%). Consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1,8%, iluminatul public – cu 7%, iar consumul populației – cu 11,9%.

În plus, la finele lunii iulie a acestui an, consumul propriu tehnologic în rețele și stații a fost de 3,244 miliarde kWh, în creștere cu 381 milioane kWh în comparație cu intervalul similar din 2025.

Conform INS, exportul de energie electrică a crescut 11,5%, respectiv cu 930,2 milioane kWh, până la valoarea de 9,035 miliarde kWh.