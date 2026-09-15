ANRE a sancționat cu aproape 11 milioane de lei firme din sectorul energiei, în primele opt luni

Valoarea amenzilor aplicate pe parcursul primelor opt luni ale anului în urma acțiunilor de control și monitorizare în sectorul energiei au totalizat aproape 11 milioane de lei, informează Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Conform unui comunicat al ANRE, în perioada 1 ianuarie – 31 augusr 2026, au fost desfășurate 671 de acțiuni de control, în urma cărora au fost aplicate 1.026 de sancțiuni contravenționale, iar cele aproape 11 milioane de lei aplicate ca sancțiuni constituie integral venit la bugetul de stat.

Potrivit sursei citate, din totalul controalelor, 219 au fost inspecții realizate în cadrul programului anual de control, 109 au fost verificări dispuse pe bază de note de necesitate, iar 343 s-au încadrat la acțiuni de supraveghere declanșate în urma unor note de sesizare. În urma acestor verificări, inspectorii ANRE au întocmit 441 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor.

Totodată, dintre cele 1.026 de sancțiuni contravenționale aplicate, structura pe sectoare este următoarea: 758 de sancțiuni – pe energie electrică, 226 de sancțiuni – pe gaze naturale, 37 de sancțiuni – pe energie termică, respectiv cinci sancțiuni – pe surse regenerabile de energie.

La capitolul valorii amenzilor, cea mai mare sumă a fost aplicată în domeniul energiei electrice (9,446 milioane de lei), apoi în sectorul gazelor naturale (1,025 milioane de ei) și pe energie termică (535.000 de lei).

ANRE precizează că acțiunile de monitorizare și control vor continua pe tot parcursul anului 2026 pentru menținerea unui climat concurențial corect și pentru respectarea de către toți participanții la piață a obligațiilor legale ce le revin.