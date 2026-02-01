Eli Lilly investeşte 3,5 miliarde de dolari într-o fabrică pentru medicamente anti-obezitate în Pennsylvania

Eli Lilly a anunţat vineri că va investi peste 3,5 miliarde de dolari într-o nouă fabrică în Lehigh Valley, Pennsylvania, unde va produce viitoarea generaţie de tratamente împotriva obezităţii, inclusiv retatrutide, medicamentul experimental care a înregistrat până acum cea mai mare scădere în greutate într-un studiu clinic de fază avansată, relatează CNBC.

Este a patra unitate din seria investiţiilor pe care gigantul farmaceutic le-a lansat în SUA. În februarie 2025, compania a anunţat un program de cel puţin 27 de miliarde de dolari pentru facilităţi de producţie interne, la care se adaugă alte 23 de miliarde investite din 2020.

Joi, preşedintele Donald Trump a afirmat că directorul general al companiei, Dave Ricks, i-ar fi spus că Lilly intenţionează să construiască şase fabrici în Statele Unite, afirmaţie pe care producătorul nu a confirmat-o.

Lilly a precizat vineri că lucrările din Pennsylvania ar urma să înceapă anul acesta, iar fabrica să devină operaţională în 2031. Capacitatea suplimentară este esenţială pentru noile tratamente, retatrutide fiind considerat un pilon major al strategiei pe termen lung după succesul injecţiei Zepbound şi al viitoarei versiuni orale.

Compania pregăteşte anul acesta publicarea rezultatelor din alte şapte studii clinice de fază trei, în condiţiile în care retatrutide, care acţionează asupra a trei hormoni intestinali, ar putea ajuta pacienţii cu obezitate severă ce necesită reduceri mai mari ale greutăţii.

Lilly şi rivalul său direct, Novo Nordisk, accelerează extinderile capacităţilor de producţie în SUA, după probleme de aprovizionare în anii trecuţi. Construcţia de noi facilităţi este privită şi ca o măsură de protecţie în contextul presiunilor privind tarifele pentru medicamentele importate, temeri care s-au redus după acordurile voluntare de preţ încheiate cu administraţia Trump, ce asigură o perioadă de trei ani fără taxe suplimentare pentru companiile participante.

Potrivit companiei, uzina din Pennsylvania va crea aproximativ 850 de locuri de muncă directe, ingineri, oameni de ştiinţă, tehnicieni şi personal de operaţiuni, precum şi circa 2.000 de slujbe în construcţii.