RENAR are în vedere noi scheme de acreditare pentru securitate cibernetică și inteligență artificială

Organismul Național de Acreditare al României (RENAR) are în vedere dezvoltarea unor noi scheme de acreditare pentru domenii precum securitatea cibernetică, inteligența artificială și economia circulară, a afirmat marți președintele instituției, Fănel Iacobescu, la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Acreditării.

Potrivit reprezentanților instituției, tema ediției din acest an a fost ‘Inovație, Încredere și Durabilitate: Puterea Acreditării’.

‘RENAR este singurul organism de acreditare din România care are pârghiile necesare pentru a certifica performanța în domenii esențiale și are deschiderea de a dezvolta noi scheme de acreditare care să răspundă evoluțiilor tehnologice și să asigure conformitatea în sectoare emergente, precum securitatea cibernetică, inteligența artificială sau economia circulară’, a afirmat Fănel Iacobescu, citat într-un comunicat al RENAR.

Începând cu 1 ianuarie 2026, Global ACI reunește activitatea Cooperării Internaționale pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC) și a Forumului Internațional de Acreditare (IAF).