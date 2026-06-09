Tehnologie

RENAR are în vedere noi scheme de acreditare pentru securitate cibernetică și inteligență artificială

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Organismul Național de Acreditare al României (RENAR) are în vedere dezvoltarea unor noi scheme de acreditare pentru domenii precum securitatea cibernetică, inteligența artificială și economia circulară, a afirmat marți președintele instituției, Fănel Iacobescu, la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Acreditării.

Potrivit reprezentanților instituției, tema ediției din acest an a fost ‘Inovație, Încredere și Durabilitate: Puterea Acreditării’.

‘RENAR este singurul organism de acreditare din România care are pârghiile necesare pentru a certifica performanța în domenii esențiale și are deschiderea de a dezvolta noi scheme de acreditare care să răspundă evoluțiilor tehnologice și să asigure conformitatea în sectoare emergente, precum securitatea cibernetică, inteligența artificială sau economia circulară’, a afirmat Fănel Iacobescu, citat într-un comunicat al RENAR.

Începând cu 1 ianuarie 2026, Global ACI reunește activitatea Cooperării Internaționale pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC) și a Forumului Internațional de Acreditare (IAF).

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