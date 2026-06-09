SUA: Costurile companiilor aeriene cu combustibilul au crescut cu 78% în aprilie

Costurile cu combustibilul pentru companiile aeriene din SUA au crescut în ritm anual cu 78% în aprilie, la aproape 6,5 miliarde de dolari, în condițiile în care conflictul din Orientul Mijlociu a dus la majorarea prețului kerosenului, a anunțat luni Departamentul american al Transportului, transmite Reuters.

Față de martie, creșterea a fost de 26%, iar operatorii aerieni au folosit cu 2,6% mai puțin combustibil în aprilie, față de martie, conform raportului lunar al USDOT.

În aprilie, costul pentru un galon de combustibil (3,78 litri) a ajuns în SUA la 4,11 dolari, o creștere de 1,81 dolari față de aprilie 2025, o tendință care afectează deja sectorul aviației, au precizat autoritățile.

În mai, operatorul aerian ultra low-cost Spirit Airlines din SUA și-a încetat activitatea, spunând că nu a avut de ales, în urma majorării prețului combustibilului pentru avioane. Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines și Southwest Airlines sunt responsabile pentru aproximativ 80% din zborurile interne din SUA.

Asociația Internațională a Transportului Aerian, care reprezintă peste 370 de companii aeriene, reprezentând aproximativ 85% din traficul aerian global, a informat duminică în raportul său anual că se așteaptă ca industria să înregistreze un profit net combinat de 23 de miliarde de dolari în 2026, mult sub o prognoza anterioară de aproximativ 41 de miliarde de dolari și în scădere de la 45 de miliarde de dolari în 2025.

Revizuirea estimărilor subliniază vulnerabilitatea companiilor aeriene la șocuri geopolitice și volatilitatea combustibilului, chiar dacă cererea de la pasageri rămâne rezistentă, avioanele zboară mai pline, iar veniturile combinate urmează să crească la peste 1.100 miliarde de dolari.

Prețurile medii pentru zborurile cu origine în SUA au crescut anul acesta cu 31% pentru călătoriile interne și cu 22% pentru cele internaționale, arată datele firmei KAYAK.

Conflictul din Orientul Mijlociu a forțat, de asemenea, companiile aeriene să redirecționeze zborurile, ceea ce a sporit povara costurilor cu combustibilul și a afectat capacitatea de transport.

IATA se așteaptă ca factura la combustibil a companiilor aeriene să crească la aproximativ 350 de miliarde de dolari în acest an, de la aproximativ 252 de miliarde de dolari în 2025, combustibilul reprezentând aproape o treime din costurile operaționale.