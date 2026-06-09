Comisia Europeană prezintă propunerea sa privind al 21-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat marți propunerea sa privind al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, care vizează sectoare esențiale precum energia, serviciile financiare, comerțul și pescuitul, transmit AFP și Reuters.

”Propunem pentru prima dată interzicerea intrării în Uniunea Europeană pentru orice persoană care a participat la invadarea Ucrainei”, a declarat Ursula von der Leyen într-o conferință de presă la Bruxelles.

Mai multe state membre ale UE, printre care țările baltice, pledează de mai multe luni pentru o asemenea interdicție pentru soldații ruși, considerându-se că este inadmisibil ca aceștia să poată face turism în Europa după ce au luptat în Ucraina.

UE vrea, de asemenea, să suspende mecanismul ce permitea până acum menținerea prețului petrolului brut exportat de Rusia cu aproximativ 15% mai mic decât cel de pe piața petrolului. Această plafonare, decisă de țările din G7, se impune tuturor intermediarilor care vor să exporte petrol brut. Dar pentru a se evita un sistem prea rigid, în ianuarie s-a decis adăugarea unui mecanism de ajustare automată.

”Ne concentrăm pe sectoarele cu cel mai mare impact. Sancțiunile noastre sunt dure. Ele slăbesc bazele economice ale efortului de război al Rusiei. Propunem impunerea de restricții importante asupra importurilor anumitor produse de pescuit și o interdicție totală asupra altora, precum morunul”, a afirmat șefa executivului UE.

Noul pachet de sancțiuni, ce trebuie să fie adoptat de Consiliul UE pentru a intra în vigoare, adaugă 30 de nave care ajută așa-numita ‘flota fantomă’ a Rusiei, flotă prin care Moscova încearcă să ocolească sancțiunile comerciale internaționale. Aceste 30 de nave se adaugă celor 632 de vase deja supuse sancțiunilor UE.

De asemenea, vor fi vizate de noile sancțiuni încă 31 de bănci comerciale ruse.

În ceea ce privește contracararea ocolirii sancțiunilor de către anumite țări, Comisia propune adăugarea a 14 întreprinderi chineze pe lista companiilor interzise să facă schimburi comerciale cu țările UE. Bruxellesul vrea, de asemenea, să interzică unele tranzacții în criptomonedă, utilizată pentru a ocoli sancțiunile financiare occidentale împotriva Moscovei.

Luni, șefa diplomației UE Kaja Kallas a estimat la aproximativ 1.500 de miliarde de euro costurile pentru Rusia cauzate de sancțiunile europene.

Precedentul pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei a inclus interzicerea tranzacțiilor cu 20 de bănci ruse și a tranzacțiilor cu criptomoneda RUBx, interzicerea accesului în porturile din Uniunea Europeană pentru noi nave din așa-numita ‘flotă din umbră’ folosită de Moscova pentru a ocoli sancțiunile occidentale și sancțiuni asupra a 120 de persoane și entități.

Măsurile restrictive ale UE în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei se aplică în prezent unui număr de peste 2.600 de persoane și entități.

Sancțiunile UE sunt temporare și atent direcționate, concepute astfel încât să fie proporționale, ceea ce înseamnă că ele sunt reanalizate periodic și că Uniunea Europeană le poate calibra, diminua sau opri dacă sunt îndeplinite obiectivele blocului european ori se fac pași semnificativi în direcția acestora