Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Fidelis, cu dobânzi de până la 7,60%

Ministerul Finanțelor va derula, în perioada 15-22 iunie 2026, o nouă ediție a programului Fidelis, care oferă dobânzi neimpozabile de până la 7,60% pentru emisiunile în lei și de până la 6,80% pentru cele în euro, precum și două tranșe speciale dedicate donatorilor de sânge.

Potrivit unui comunicat al instituției, ediția din iunie este lansată în contextul Zilei Internaționale a Donatorului de Sânge, marcată anual pe 14 iunie, și include facilități speciale pentru persoanele care au donat sânge începând cu 1 ianuarie 2026.

În cadrul programului, investitorii vor putea subscrie titluri de stat în lei cu dobânzi de 6,35% pe doi ani, 6,90% pe patru ani și 7,60% pe zece ani. Pentru donatorii de sânge este disponibilă o tranșă specială în lei, cu scadența la doi ani și dobândă de 7,35%.

Pentru emisiunile în euro, dobânzile sunt de 4% pentru scadența la trei ani, 4,85% pentru cinci ani și 5,80% pentru zece ani. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială în euro, cu scadența la zece ani și dobândă de 6,80%.

Ministerul Finanțelor precizează că, în cazul tranșei speciale în lei, pragul minim de subscriere este redus de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei. Pentru tranșa specială în euro, pragul minim de subscriere scade de la 1.000 de euro la 100 de euro, în limita unui plafon maxim de 20.000 de euro.

Inițiativa este derulată în cadrul campaniei ‘România are sânge de rocker, acum și de investitor’, realizată de Ministerul Finanțelor în parteneriat cu emisiunea ‘Morning Glory cu Răzvan Exarhu’ și Rock FM.

Titlurile de stat Fidelis sunt destinate persoanelor fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani și pot fi subscrise prin intermediul băncilor partenere și al brokerilor autorizați. Acestea sunt listate la Bursa de Valori București și oferă investitorilor posibilitatea de a le tranzacționa înainte de scadență, în timp ce veniturile obținute din deținerea lor sunt neimpozabile.

Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele denominate în moneda europeană.