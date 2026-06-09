ANAF Antifraudă a descoperit un prejudiciu de aproape 15 milioane lei la o firmă de pază

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a identificat un prejudiciu de 14,9 milioane de lei la o societate din București care activează în domeniul pazei și protecției, urmând să sesizeze autoritățile de urmărire penală pentru suspiciuni de evaziune fiscală.

Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), prejudiciul reprezintă contribuții sociale și impozit pe veniturile din salarii neachitate, după ce societatea nu a înregistrat integral veniturile obținute prin utilizarea forței de muncă.

În urma controlului antifraudă, inspectorii au constatat diferențe semnificative între numărul de ore facturate către clienți și cele declarate fiscal. Astfel, din compararea orelor efectiv lucrate și facturate cu cele raportate prin declarațiile fiscale a rezultat o diferență de peste 1,5 milioane de ore nedeclarate.

De asemenea, ANAF arată că aproximativ 17 milioane de lei încasați de la clienți au fost retrași în numerar de reprezentantul societății prin avansuri de trezorerie nejustificate sau prin utilizarea sumelor din casierie fără evidențierea acestora în documentele contabile. La momentul controlului, inspectorii au constatat o lipsă în casierie de 4,4 milioane de lei.

Potrivit autorității fiscale, prin această metodă firma și-ar fi creat resurse financiare informale care puteau fi utilizate pentru plata ‘la negru’ a salariilor, fără achitarea obligațiilor fiscale aferente.

Totodată, compania înregistra datorii restante la bugetul de stat de peste 6 milioane de lei.

ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente, apreciind că faptele constatate întrunesc elementele unei infracțiuni de evaziune fiscală.

În paralel, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă de peste 1,16 milioane de lei pentru încălcarea prevederilor privind disciplina financiară a operațiunilor de încasări și plăți în numerar.

Controlul face parte dintr-o acțiune desfășurată la nivel național care vizează verificarea legalității activităților de pază și protecție, contribuabilii fiind selectați pe baza unei analize de risc realizate de ANAF