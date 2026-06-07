AstraZeneca: Inteligenţa artificială accelerează dezvoltarea medicamentelor şi creşte şansele de succes

Directorul general al AstraZeneca, Pascal Soriot, a declarat că inteligenţa artificială transformă procesul de dezvoltare a medicamentelor, ajutând compania să creeze tratamente mai rapid şi să ia decizii mai eficiente în cercetare.

Într-un interviu acordat CNBC, Soriot a afirmat că principalul avantaj al inteligenţei artificiale în industria farmaceutică este creşterea productivităţii.

Potrivit acestuia, tehnologia permite identificarea mai rapidă a unor noi ţinte terapeutice şi optimizarea moleculelor aflate în dezvoltare, inclusiv prin reducerea potenţialelor efecte adverse încă din fazele timpurii ale cercetării.

”Poţi proiecta un nou medicament mai repede şi mai inteligent. AI-ul te ajută să optimizezi molecula şi să elimini ceea ce consideri că ar putea genera efecte secundare”, a explicat Soriot.

AstraZeneca utilizează inteligenţa artificială şi pentru a decide mai eficient ce proiecte merită promovate către etapele avansate de dezvoltare. Prin parteneriatul cu TempusAI, compania analizează volume mari de date clinice şi de laborator pentru a estima probabilitatea de succes a studiilor clinice.

Soriot a precizat că AstraZeneca a dezvoltat un agent AI care combină informaţii clinice şi date de laborator pentru a anticipa şansele de reuşită ale unui studiu clinic de fază III, cea mai costisitoare etapă a procesului de dezvoltare a unui medicament.

Miza este semnificativă, deoarece un singur studiu clinic de fază III poate costa între 300 şi 500 de milioane de dolari.

”Dacă reuşeşti să creşti probabilitatea de succes, câştigul de productivitate este uriaş”, a subliniat directorul general al AstraZeneca.

Compania colaborează şi cu Pathos AI pentru dezvoltarea unor instrumente bazate pe inteligenţă artificială, în încercarea de a accelera inovarea şi de a îmbunătăţi performanţa portofoliului său de medicamente.

Declaraţiile vin într-un moment în care investitorii încearcă să evalueze dacă investiţiile masive în inteligenţa artificială generează beneficii concrete în sectoare precum sănătatea. AstraZeneca susţine că vede deja rezultate practice în descoperirea şi dezvoltarea de noi tratamente.