Eugen Tomac vine astăzi, la ora 21.00, la Antena 3 CNN. Îi puteți pune întrebări premierului desemnat

Premierul desemnat, Eugen Tomac, va acorda în această seară, de la ora 21:00, primul său interviu televizat după desemnare, într-o ediție exclusivă realizată de Mihai Gâdea, la Antena 3 CNN.

În cadrul interviului – eveniment realizat de Mihai Gâdea, Eugen Tomac va vorbi despre planurile sale pentru formarea și trecerea noului Guvern, precum și despre strategia pentru ieșirea din actuala criză politică, economică și socială.

De asemenea, premierul desemnat va explica de ce anume crede că este omul potrivit, alături de președintele Nicușor Dan, pentru a conduce România în aceste momente dificile, va arăta viziunea sa asupra rolului pe care îl are în această formulă de guvernare și direcția în care ar trebui să evolueze tara noastra în perioada următoare.

Dacă aveți întrebări pentru premierul desemnat, le puteți trimite pe [email protected], iar cele mai interesante dintre ele vor fi adresate lui Eugen Tomac, în numele dumneavoastră, de către Mihai Gâdea.

Eugen Tomac a primit mandatul de a forma noul Guvern al României. Premierul desemnat a început luni negocierile pentru a obține majoritatea parlamentară.