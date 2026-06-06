Eurostat: România a consemnat, în martie, cel mai semnificativ declin din UE al producției de servicii, în ritm anual

Producția de servicii a crescut cu 1,4% în Uniunea Europeană și cu 0,9% în zona euro în luna martie, comparativ cu perioada similară din 2025, însă România este statul membru UE unde a scăzut cel mai mult acest indicator, conform datelor publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre pentru care sunt disponibile datele, cele mai mari creșteri ale producției de servicii în martie, comparativ cu perioada similară din 2025, s-au înregistrat în Ungaria (18%), Malta (10%), Bulgaria și Polonia (ambele cu 7,3%), iar cel mai sever declin în România (minus 3,9%), Danemarca (minus 3,1%) și Austria (minus 1,6%).

În rândul statelor membre UE, producția de servicii a crescut cu 2,2% pe segmentul ‘transport și depozitare’, cu 4,3% pe segmentul ‘informare și comunicare’, cu 1,7% la activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 0,2% la activitățile imobiliare, în timp ce a scăzut cu 1,3% la serviciile de cazare și alimentație publică și cu 0,3% la serviciile administrative și de asistență.

Datele Eurostat arată că producția de servicii a crescut cu 0,4% în Uniunea Europeană și cu 0,2% în zona euro în martie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un declin de 0,3% în ambele zone.

Cele mai mari creșteri ale producției de servicii în martie, comparativ cu luna precedentă, s-au înregistrat în Ungaria (14,3%), Luxemburg (6,1%) și Țările de Jos (3,1%), iar cel mai sever declin în Grecia (minus 1,9%), Germania (minus 1,6%) și Austria (minus 0,8%). România a raportat un avans de 1% în martie, după o creștere de 0,6% luna precedentă.

În rândul statelor membre UE, producția de servicii a crescut cu 1% pe segmentul ‘transport și depozitare’, cu 1,8% pe segmentul ‘informare și comunicare’ și cu 0,4% la serviciile administrative și de asistență, în timp ce a rămas stabilă activitățile imobiliare și a scăzut cu 0,4% la serviciile de cazare și alimentație publică și cu 0,9% la activitățile profesionale, științifice și tehnice.