Eurostat: România, printre statele UE cu cele mai mari creșteri ale prețurilor locuințelor, în trimestrul doi

Prețurile locuințelor au crescut cu 1,1% în zona euro și cu 1,2% în UE, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu precedentele trei luni, iar cel mai mare avans a fost raportat în Lituania, Bulgaria și România, arată datele colectate prin Indicele prețurilor locuințelor, publicat joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, două au raportat scăderi ale prețurilor locuințelor: Ungaria (minus 1,4%) și Franța (minus 0,8%), iar 24 creșteri, cea mai mare expansiune fiind în Lituania (5%), Bulgaria (4,5%) și România (4,4%).

Datele Eurostat arată că prețurile locuințelor au crescut cu 4% în zona euro și cu 4,7% în UE, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, după ce în primele trei luni din acest an prețurile la locuințe au urcat cu 4,6% în zona euro și cu 5,1% în UE.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, trei au raportat scăderi ale prețurilor locuințelor în trimestrul doi din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025: Finlanda (minus 2,7%), Luxemburg (minus 2,2%) și Franța (minus 0,8%), iar 23 creșteri anuale. Cel mai mare avans a fost în Portugalia (16,5%), Bulgaria (15,5%) și Lituania (14,3%).

România a raportat o creștere anuală de 12,1% în trimestrul doi din 2026, după un avans de 7,8% în precedentele trei luni.