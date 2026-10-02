Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Tezaur cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50%

Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titlurile de stat, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale neimpozabile de 6,50%, 7% și, respectiv 7,50%, a anunțat joi instituția.

Emisiunea se va derula în perioada 5 octombrie – 6 noiembrie 2026.

Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Potrivit Ministerului Finanțelor, titlurile pot fi cumpărate astfel: între 5 octombrie și 4 noiembrie 2026, prin platforma Ghișeul.ro și între 5 octombrie și 5 noiembrie 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului.

De asemenea, între 5 octombrie și 6 noiembrie 2026 pot fi achiziționate de la sediul unităților Trezoreriei Statului, între 5 octombrie și 5 noiembrie 2026 în mediul urban și 5 octombrie 2026 și 4 noiembrie 2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale CN Poșta Română SA.

Ministerul Finanțelor precizează că veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile.

Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

”Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice”, precizează ministerul.

Începând cu luna martie 2025, Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție în care cetățenii români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziționa online titluri de stat.

Pentru a veni în sprijinul investitorilor cu o experiență complet digitalizată și eficientă, Ministerul Finanțelor a pregătit un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere Tezaur înapoi în contul bancar personal.