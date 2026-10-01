AUR solicită suspendarea aplicării TollRo pentru un an

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) cere Guvernului suspendarea aplicării TollRo (Sistem de Tarifare Rutieră Electronică) pentru un an, cu menținerea sistemului anterior până când noua platformă funcționează fără probleme și ‘să nu sacrifice’ transportatorii români pentru a acoperi ‘eșecurile’ Guvernului.

‘TollRo a intrat în vigoare în ciuda problemelor tehnice semnalate în perioada de testare, iar transportatorii au amenințat că vor protesta în stradă. Situația este cu atât mai gravă cu cât propriile instituții ale statului avertizaseră asupra problemei. CNAIR a cerut încă din 7 septembrie amânarea TollRo până la 1 aprilie 2027, explicând că platforma nu era pregătită. Pilotarea publică a început abia pe 16 septembrie și trebuia să dureze minimum patru săptămâni, ceea ce înseamnă că sistemul a devenit obligatoriu înainte chiar de încheierea perioadei minime de testare. Cu toate acestea, statul a decis să meargă înainte’, se arată într-un comunicat al AUR transmis, joi, AGERPRES.

AUR susține că operatorii care au participat la pilotare au aflat că datele lor nu se regăsesc în versiunea finală a platformei și că trebuie să își creeze din nou conturile, să introducă din nou firmele și să reînregistreze vehiculele și remorcile.

‘Transportatorii reclamă probleme tehnice, tarife diferite pentru aceleași trasee și dificultăți de utilizare a aplicației. Statul nu poate lansa un sistem netestat corespunzător, să îl facă obligatoriu peste noapte și apoi să îi transforme pe transportatori în cobaii propriei incompetențe. Și să nu uităm de unde a pornit această obligație. TollRo nu a apărut ieri. Taxarea transportatorilor în funcție de kilometrii parcurși a fost asumată de România prin PNRR-ul negociat în 2021, în perioada în care Cristian Ghinea și USR conduceau Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Acum, Guvernul Bolojan îi sacrifică pe transportatori pentru a salva aproximativ 600 de milioane de euro din PNRR. În loc să recunoască faptul că sistemul nu este pregătit și să îl amâne până când poate funcționa în condiții normale, preferă să transfere riscul și costurile propriilor întârzieri asupra transportatorilor români’, se menționează în comunicat.

***

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat joi că nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll începând din data de 1 octombrie, până la remedierea problemelor tehnice ale platformei.