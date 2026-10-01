Trump detaliază investiții sud-coreene de până la 200 de miliarde de dolari în Statele Unite

Președintele american Donald Trump a detaliat miercuri investiții sud-coreene de până la 200 de miliarde de dolari în Statele Unite, care urmează să fie dedicate unui număr de trei proiecte energetice, printre care un gazoduct în Alaska și construcția mai multor centrale nucleare, transmite AFP.

‘Datorită acordurilor pe care administrația mea le-a securizat cu Republica Coreea, aceștia vor investi până la 200 de miliarde de dolari’, a declarat liderul de la Casa Albă, înconjurat în special de mai mulți dintre miniștrii săi și de conducători ai companiilor implicate în aceste viitoare investiții.

Secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, a adăugat detalii, precizând că Seulul va ‘investi puțin mai puțin de 200 de miliarde de dolari din bani publici în infrastructuri energetice pentru a consolida dominația energetică americană’.

Potrivit acestuia, cea mai mare sumă – de până la 120 de miliarde de dolari – este prevăzută pentru construirea a ‘opt centrale nucleare uriașe’ în Ohio, Tennessee, Carolina de Sud și Kentucky.

Proiectul de gazoduct are scopul de a transporta gazul extras din nordul Alaskăi pe o distanță de 1.300 de kilometri până la un port din sudul acestui stat american, unde va fi transformat în GNL (gaz natural lichefiat) și exportat cu nave către Asia, principala sa piață de desfacere.

Dar acest proiect de anvergură a stârnit critici, în special din partea apărătorilor biodiversității, precum și incertitudini privind realizarea sa, legate de probleme de cost și chestiuni de fezabilitate economică ce i-au frânat progresul.

Ar urma să ducă la crearea a 12.000 de locuri de muncă în timpul construcției, cu prioritate acordată lucrătorilor locali, iar apoi până la o mie de locuri de muncă în faza operațională.

Construcția sa ar trebui să dureze trei ani de la deblocarea finanțării, iar exporturile de GNL ar urma să înceapă la doi ani după finalizarea lucrărilor, conform calendarului detaliat miercuri în cadrul prezentării de la Casa Albă.

Donald Trump a menționat, în final, fără prea multe detalii, construcția unei centrale electrice de șase gigawați în Texas.