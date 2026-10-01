INS: 3,903 milioane de vârstnici, reprezentând 20,5% din populație, erau în România la 1 ianuarie 2026

Persoanele în vârstă de 65 de ani și peste erau în România, la 1 ianuarie 2026, în număr de 3,903 milioane de persoane, reprezentând 20,5% din populația rezidentă a țării (19,041 milioane de persoane), arată Institutul Național de Statistică (INS), joi, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.

Dintre vârstnicii existenți, bărbații – 1,555 milioane de persoane – reprezentau 16,7% din totalul de 9,298 milioane de persoane al bărbaților rezidenți în România, în timp ce, femeile – 2,349 milioane de persoane – reprezentau 24,1% din totalul de 9,744 milioane femei rezidente.

În profil teritorial, în totalul populației vârstnice – de 65 ani și peste – cele mai mari ponderi le dețin regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia (peste 15,8%), urmate de Sud-Est (13,1%), Nord Vest (12,6%), Centru (12,1%), București-Ilfov (10,8%), Sud-Vest (10,5%).

Regiunile cu populația cea mai îmbătrânită, reflectată prin cei mai numeroși vârstnici raportat la totalul persoanele rezidente în regiune, sunt Sud-Vest Oltenia și Sud-Est (peste 22%), urmate de Sud-Muntenia, Vest și Centru (peste 20%), Nord-Est și Nord-Vest (peste 19%). Cea mai ‘tânără’ regiune este București-Ilfov (18,1%).

Potrivit INS, vârsta mediană și vârsta medie, alți doi indicatori care sunt relevanți pentru a arăta gradul de îmbătrânire al populației unei țări, plasează România sub nivelul Uniunii Europene, deși în ultimii 14 ani aceștia s-au aflat în continuă creștere.

Astfel, în 2012, vârsta mediană a populației rezidente la 1 ianuarie în Uniunea Europeană era de 41,9 ani, iar în România de 40,1 ani. În anul 2022, în UE vârsta a crescut la 44,4 ani iar în în România la 43,4 ani. În 2026, vârsta mediană a populației rezidente era în România de 44,4 ani.

Cât privește vârsta medie a populației rezidente la 1 ianuarie, în anul 2012 în UE era de 41,9 ani iar în România de 40,6 ani, iar anul 2022 în UE a urcat la 42,2 ani, în timp ce în țara noastră era de 42,3 ani. Totodată, în anul 2026, vârsta medie a populației rezidente era în România de 43,1.

Statistica oficială relevă că indicele de îmbătrânire demografică a populației rezidente la 1 ianuarie 2026 a fost de 135,9 persoane vârstnice la 100 persoane tinere.

Structura gospodăriilor realizată în funcție de statutul ocupațional al capului gospodăriei arată că cele mai numeroase categorii sunt cele de salariați (47,6) și de pensionari (39,3%).

Structura după vârsta capului gospodăriei plasează pe locul doi gospodăriile al căror cap de gospodărie este în vârstă de 65 ani și peste (35,3%), pe primul loc plasându-se cele al căror cap de gospodărie are vârsta cuprinsă între 25-49 ani (36%).

În anul 2025, din numărul mediu total de 4,916 milioane de pensionari de asigurări sociale, 3,823 milioane erau pensionari pentru limită de vârstă. În perioada 2021-2025, s-a înregistrat o scădere de 3,2%, ceea ce reprezintă o diminuare de 162.000 de pensionari. În ceea ce privește numărul mediu al pensionarilor pentru limită de vârstă, acesta a înregistrat o ușoară creștere în perioada 2021-2024, de 0,4% (14.000 de persoane).