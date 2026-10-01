Rata șomajului s-a menținut la 6,4%, în august; șomajul în rândul tinerilor, la un nivel ridicat

Rata șomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6,4% în luna august 2026, valoare egală cu cea înregistrată în luna iulie 2026, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică.

Rata șomajului la femei a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la bărbați, valorile fiind 6,5% în cazul persoanelor de sex feminin și 6,3% în cazul persoanelor de sex masculin.

Numărul șomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna august a anului 2026 a fost de 523.400 persoane, în scădere față de luna precedentă (526.800 persoane) și în creștere față de aceeași perioadă a anului precedent (494.800 persoane).

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului a fost estimată la 5,2% pentru luna august 2026 (5,1% în cazul bărbaților și 5,3% în cazul femeilor). Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 76,5% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna august 2026.

Potrivit INS, reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 30,8%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada aprilie – iunie 2026.