Nicușor Dan despre anticipate: Sunt un om responsabil. Nu ne jucăm cu soarta țării ca să vedem ce iese dintr-o alegere

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri seara că, deși alegerile anticipate ‘teoretic sună foarte bine’, în practică alegerile anticipate înseamnă cinci luni în care nu se va putea face rectificare bugetară.

‘Alegeri anticipate, teoretic, sună foarte bine. Adică partidele nu se înțeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Numai că, în practică, noi suntem așa: nu avem o rectificare, un guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegeri anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. În al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp și, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care împrumută România – bănci, fonduri de pensii și așa mai departe – și care îi asigură funcționarea curentă a fost ‘nu alegeri anticipate’. Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm cu soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere’, a precizat șeful statului, într-o conferință de presă, la Ambasada României în Cehia, la finalul vizitei efectuate la Praga.

De asemenea, el a explicat că, așa cum reiese și din sondajele care sunt date publicității, rezultatul alegerilor anticipate ar fi ‘cam tot ce avem acum și, din nou, aceleași partide trebuie să negocieze formarea unui același guvern’.

‘Haideți să ne uităm ce înseamnă alegeri anticipate. Înseamnă Birou Electoral Central, panouri pe străzi, dezbateri în studio-urile de televiziune și, prin februarie, o să avem un rezultat al alegerilor anticipate care, dacă ne uităm la sondaje de opinie, e cam tot ce avem acum și, din nou, aceleași partide trebuie să negocieze formarea unui același guvern. Din nou mă întorc la mandatul pe care oamenii mi l-au dat acum un an și patru luni, care spune ‘pro-occidental’ – și aici e o discuție – și mai ales stabilitate financiară, ca să nu ne jucăm cu veniturile oamenilor. Sunt oameni cu copii, cu rate, nu putem să ne jucăm cu viețile lor, pur și simplu’, a explicat președintele.

Întrebat dacă clasa politică ar fi ‘iresponsabilă și nu depășește niște orgolii’, șeful statului a subliniat că ‘o atitudine responsabilă ar fi fost să avem un guvern imediat după moțiunea de cenzură sau o bună înțelegere înainte de moțiunea de cenzură să nu ajungem la moțiunea de cenzură’.

‘Nu s-a întâmplat asta și atunci am spus-o și evident că mențin ce am spus: între interesul național și interesul de partid de multe ori s-a văzut interesul de partid’, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a admis că este justificată ‘emoția’ de pe rețelele de socializare unde oamenii îi asociază lui eșecul pentru formarea guvernului, însă a punctat că ‘este o diferență între emoție și dorință și un principiu fundamental al democrației, care este majoritatea’ parlamentară.

‘Emoția este absolut justificată, pentru că fiecare dintre noi își proiectează o formulă de guvern în care crede în mod legitim, emoțional, că rezolvă cel mai bine problemele societății românești. Dar este o diferență între emoție și dorință și un principiu fundamental al democrației, care este majoritatea. Și aici este – dacă vreți să o spunem foarte direct – aici este diferența fundamentală între mulți din oamenii care m-au susținut și acum se declară dezamăgiți și poziția mea. Pentru că, din păcate, 30% e mai mic decât 50%. Și nu poți cu 30%, cu oricâtă bună intenție, dacă nu ai o disponibilitate de negociere și o disponibilitate de a ceda, a concede din programul tău și a ajunge la 51%, nu poți să guvernezi. Asta este realitatea simplă pe care am spus-o de mai multe ori. Bineînțeles că înțeleg tipul acesta de reacții și bineînțeles că am și eu în capul meu o realitate ideală la care mă raportez. Numai că una e una, alta este alta’, a explicat președintele Nicușor Dan.