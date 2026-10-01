România a depus oficial, miercuri seara, ultima cerere de plată din PNRR către Comisia Europeană, cu o valoare totală de 6,04 miliarde de lei, a anunțat ministrul interimar al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.

‘În urmă cu doar câteva minute, în jurul orei 21:45 (miercuri noaptea, n.r.), România a depus oficial ultima cerere de plată din PNRR către Comisia Europeană. 6,04 miliarde euro este valoarea totală a cererii, înainte de deducerea prefinanțării. Valoarea netă pe care o solicităm este de 4.347.770.169 euro: 2.582.415.100 euro în fonduri europene nerambursabile și 1.765.355.069 euro sub formă de împrumut. Cererea cuprinde 104 ținte și jaloane, aferente reformelor și investițiilor din transport, energie, sănătate, educație, digitalizarea serviciilor publice, managementul apei și al deșeurilor și eficiența energetică a locuințelor’, a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.

Printre proiectele și măsurile evaluate la nivel național ca îndeplinite se numără extinderea rețelelor de apă și canalizare, construirea și dotarea de creșe, dezvoltarea centrelor de zi pentru copii, persoane cu dizabilități și persoane vârstnice, achiziționarea de ambulanțe, decarbonizarea încălzirii și răcirii, renovarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale, a precizat Pîslaru.

Cererea include și investiții în mobilitate durabilă, modernizarea și digitalizarea sistemului vamal, măsuri de prevenire și reducere a abandonului școlar, precum și modernizarea cadrului legislativ pentru gestionarea resurselor umane din administrația publică.

Documentația transmisă cuprinde justificările și documentele pentru cele 104 ținte și jaloane, declarațiile de gestiune și rezumatul auditurilor efectuate.

‘Prin depunerea acestei cereri se încheie etapa transmiterii cererilor de plată din PNRR. Urmează acum evaluarea de către Comisia Europeană a ultimului pachet de reforme și investiții. Vom continua lucrul cu serviciile Comisiei pentru clarificarea tuturor aspectelor necesare. Plata sumelor solicitate va avea loc după evaluarea Comisiei și confirmarea îndeplinirii satisfăcătoare a țintelor și jaloanelor’, a subliniat ministrul de resort.

Alocarea PNRR este de 20,11 miliarde de euro, din care 13,57 de miliarde de euro granturi și 6,54 de miliarde de euro împrumuturi, în conformitate cu ultima renegociere cu serviciile CE din luna august 2026.