FBAR: În România, peste 3,45 milioane de tone de alimente ajung la gunoi în fiecare an

Peste 3,45 milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual, în condițiile în care peste 27% din populația României se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate, miercuri, de Federația Băncilor pentru Alimente din România (FBAR).

‘Luna septembrie este recunoscută la nivel global ca fiind dedicată conștientizării și combaterii risipei de hrană, însă, pentru România, toamna aceasta aduce o dublă semnificație. Se împlinesc zece ani de când conceptul de bancă de alimente a fost implementat pentru prima dată în țara noastră prin înființarea Băncii pentru Alimente București. Această bornă istorică reprezintă momentul ideal pentru a analiza o realitate dureroasă, dar și pentru a prezenta singura soluție structurală, logistică și legală care funcționează neîntrerupt de un deceniu. În România, risipa alimentară continuă să fie un fenomen de proporții dramatice. Anual, peste 3,45 milioane de tone de alimente ajung la gunoi. În contrast direct cu această risipă masivă de resurse, peste 27% din populația țării noastre se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, mulți români având dificultăți majore în a-și asigura hrana zilnică’, susțin reprezentanții FBAR, într-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.

Potrivit acestora, în prezent, în baza Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (modificată prin Legea nr. 49/2024), companiile din sectorul agroalimentar care înregistrează stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera cu titlu gratuit către rețeaua Băncilor pentru Alimente. Companiile beneficiază, astfel, de deductibilitate fiscală integrală și scutire de TVA.

‘Odată preluate, produsele sunt transportate rapid cu ajutorul unei flote naționale de 31 de autoutilitare frigorifice, garantând păstrarea lanțului de frig pentru alimentele sensibile (lactate, carne, legume și fructe proaspete). În cele nouă depozite regionale din țară, care însumează peste 3.831 mp, echipele Băncilor pentru Alimente sortează, verifică trasabilitatea și inventariază fiecare produs conform normelor sanitar-veterinare în vigoare. Alimentele sunt predate în mod organizat și gratuit către ONG-urile partenere înscrise în rețea, care le transformă în mese calde sau pachete de sprijin pentru copii din centre de zi, vârstnici singuri sau familii aflate în momente critice’, se menționează în comunicat.

Conform datelor oficiale, pe parcursul anului trecut, Rețeaua a salvat de la risipă peste 10.000 de tone de alimente, care s-au transformat în 20 de milioane de porții de hrană, distribuite cu sprijinul a 183 de companii donatoare către 854 de ONG-uri partenere, ceea ce a ajutat 326.364 de persoane vulnerabile.

Totodată, în primul semestru al acestui an, Băncile pentru Alimente au redistribuit, deja, 8.555 de tone de hrană, dintre care 7.589 de tone au fost alimente salvate de la risipă. Această activitate a însemnat 17,1 milioane de porții de hrană care au asigurat nutriția lunară pentru o medie de 298.030 de persoane vulnerabile (inclusiv 111.822 de copii sub 18 ani), prin intermediul a 910 ONG-uri partenere.

La nivelul primului deceniu de activitate (2016 – iunie 2026), Rețeaua a colectat peste 49.000 de tone de produse (mai mult de 44.000 de tone fiind alimente salvate direct de la risipă). Toate aceste resurse s-au transformat în peste 96 de milioane de porții de hrană oferite gratuit în comunități.

FBAR și cele nouă Bănci Regionale din București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați formează o rețea națională de solidaritate și este membră a Federației Europene a Băncilor pentru Alimente – FEBA.