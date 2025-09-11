Fondul suveran al Norvegiei vrea să își majoreze investițiile în regenerabile

Fondul suveran al Norvegiei, cu o valoare de 2.000 de miliarde de dolari, analizează o creștere a investițiilor în regenerabile, inclusiv în active precum rețele energetice, a declarat miercuri directorul responsabil pentru investițiile în energie și regenerabile de la Norges Bank Investment Management, transmite Bloomberg.

Fondul norvegian are deja active fotovoltaice și eoliene în Europa și până acum a alocat opt din cele 38 de miliarde de dolari prevăzute pentru investiții în infrastructura de energie regenerabilă, a dezvăluit Harald von Heyden. Acesta a adăugat că rețelele energetice sunt o ‘alegere strategică bună’.

‘Ne vom extinde spre alte tehnologii, ne vom extinde în alte geografii dincolo de Europa și ne uităm la noi parteneri strategici puternici ‘, a spus Harald von Heyden la o conferință pe energie care a avut loc miercuri la Oslo.

Investițiile în rețele și alte infrastructuri, precum stocarea în baterii, sunt cruciale pentru tranziția energetică globală.

Fondul norvegian a făcut prima sa investiție în domeniul regenerabilelor în anul 2021, cu o participație la parcurile eoliene offshore Borssele 1 și 2 din Țările de Jos. În prezent, fondul are 10 investiții în active regenerabile în cinci țări și infrastructura regenerabilă reprezintă aproximativ 0,4% din investițiile sale totale. Cele mai noi achiziții în portofoliul său de regenerabile sunt o participație de 49% la proiectele Nordseecluster și Thor demarate de grupul RWE AG, pentru care a plătit aproximativ 1,4 miliarde de euro (1,6 miliarde de dolari) și mai multe proiecte fotovoltaice din Spania.

‘Până acum o mare parte din investiții au mers spre proiecte eoliene offshore’, însă acum fondul caută să își diversifice investițiile, a precizat Harald von Heyden.

Acesta a menționat faptul că în ultimele luni au fost mai multe tranzacții care au vizat rețelele, precum decizia fondului Apollo Global Management Inc. de a prelua o participație la un joint venture care va investi în rețelele energetice din Germania. De asemenea, a menționat interesul care există pentru operațiunile din Germania ale Tennet Holding BV.

‘Estimăm că necesitățile de capital pentru sectorul rețelelor este la fel de mare ca și pentru întregul sector de generare’, a spus von Heyden.