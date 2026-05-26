Delivery Hero confirmă oferta de preluare de la Uber

Acțiunile Delivery Hero au urcat luni după ce platforma de livrări a confirmat interesul de preluare din partea firmei americane Uber Technologies, alimentând speculațiile unui potențial război al ofertelor, transmite DPA.

Compania cu sediul în Berlin, inclusă în indicele MDAX al Bursei de la Frankfurt, a informat că a fost abordată de Uber cu o ofertă de 33 euro (38 dolari) pe acțiune pentru o preluare completă. Prețul propus este sub prețul de închidere al acțiunilor Delivery Hero de vineri.

Luni, titlurile au urcat cu 9%, până la 36.69 euro, astfel încât valoarea de piață a companiei depășește ușor 11 miliarde de euro (12,8 miliarde de dolari).

Analistul Giles Thorne de la banca americană de investiții Jefferies spune că oferta de 33 euro pe acțiune pare insuficientă, iar unii investitori ar dori peste 40 euro per titlu. ‘Este dificil de previzionat’ cum va evalua situația, a adăugat el.

Anterior, publicația Financial Times (FT) anunțase, citând surse care au dorit să-și păstreze anonimatul, că rivalul lui Uber – DoorDash – a abordat de asemenea acționarii Delivery Hero. DoorDash și-a exprimat interesul față de mărcile Delivery Hero din Orientul Mijlociu – Talabat și HungerStation – și pentru afacerea din Turcia, Yemeksepeti.

Pentru Uber, decizia este justificată strategic, atât în ceea ce privește expansiunea geografică și potențialele sinergii, a apreciat Marcus Diebel, de la JPMorgan, care a atras atenția asupra posibilelor obstacole din partea autorităților de reglementare.

În ultimele zile Delivery Hero au crescut pe fondul speculațiilor privind o posibilă ofertă din partea Uber. Tranzacția ar extinde semnificativ prezența Uber pe piețele emergente, consolidând poziția globală a companiei americane.

Deși cu sediul central în Berlin, Delivery Hero nu mai operează în Germania după vânzarea afacerii locale către Just Eat Takeaway. Compania rămâne una din cele mai mari platforma de livrări din lume, datorită prezenței solide în Asia, Europa de Sud, Peninsula Arabică și Africa.

Uber deține deja 20% din Delivery Hero, dar vrea să preia integral grupul german. Compania de investiții Prosus NV deține aproape 17% din Delivery Hero, în timp ce Aspex Management deține peste 14%.