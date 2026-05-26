Creştere a preţului aurului, după slăbirea dolarului şi scăderea petrolului, pe speranţele unui acord între Statele Unite şi Iran

Preţul aurului a crescut cu peste 1% luni, pe fondul optimismului privind un posibil acord de pace între Statele Unite şi Iran, care a slăbit dolarul şi a redus preţurile petrolului, transmite CNBC.

Aurul spot a urcat la aproximativ 4.574 de dolari uncia, iar contractele futures pe aur din Statele Unite se tranzacţionau în jurul valorii de 4.558 de dolari uncia. Investitorii au reacţionat pozitiv după ce preşedintele Donald Trump a declarat sâmbătă că Washingtonul şi Teheranul au ”negociat în mare parte” un memorandum pentru un acord de pace care ar permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

”Perspectivele unui acord cu Iranul au pus presiune pe preţurile petrolului şi au oferit aurului un sprijin din perspectiva inflaţiei”, a declarat Tim Waterer, analist la KCM Trade.

Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat luni că Statele Unite fie vor ajunge la un acord bun cu Iranul, fie vor rezolva situaţia ”în alt mod”.

Dolarul american a coborât aproape de cel mai redus nivel din ultima săptămână, ceea ce a făcut aurul mai accesibil pentru investitorii care folosesc alte valute.

În acelaşi timp, preţurile petrolului au atins minimele ultimelor două săptămâni.

Analiştii spun că reducerea cotaţiilor petrolului diminuează temerile legate de inflaţie şi de menţinerea unor dobânzi ridicate pentru mai mult timp.

Aurul este considerat un activ de protecţie împotriva inflaţiei, însă dobânzile ridicate tind să afecteze atractivitatea metalului preţios, care nu oferă randament.

Piaţa urmăreşte şi schimbările de la Rezerva Federală, după ce Kevin Warsh a fost învestit vineri în funcţia de preşedinte al băncii centrale americane.

Şi alte metale preţioase au înregistrat creşteri importante. Argintul spot a urcat cu 3,1%, la 77,79 dolari uncia, platina a crescut cu 2,3%, la 1.966,59 dolari, iar paladiul a avansat cu 2,7%, la 1.384,70 dolari uncia.