Franța va avea în 2026 una din cele mai slabe producții de vin din ultimii 30 de ani

Producția de vin a Franței ar urma să fie una dintre cele mai slabe din ultimii 30 de ani, în urma reducerii suprafețelor podgoriilor, a secetei severe și a căldurii extreme, care au afectat vița de vie și strugurii, a avertizat luni Ministerul Agriculturii, transmite Reuters.

Valul de căldură de la finalul lunii iunie, urmat de o vreme și mai călduroasă și mai uscată, a încetinit creșterea strugurilor și a provocat pagube viilor tinere din Franța, al doilea producător mondial de vin după Italia.

Potrivit cifrelor din estimarea Ministerului Agriculturii, producția de vin a Franței din acest an ar urma să se situeze la 33,9 milioane hectolitri, cu 6% sub nivelul de anul trecut și cu 17% mai redusă față de media din perioada 2021 – 2025.

Un hectolitru este echivalentul a 100 litri sau 133 sticle de vin standard.

Deși inițial condițiile meteo din primăvară au susținut o îmbunătățire a perspectivelor privind recolta, valurile de căldură și seceta severă din această vară au afectat podgoriile și au redus randamentele.

‘Deficitul prelungit de apă din sol s-a intensificat în întreaga regiune, iar valurile de căldură au provocat pete de arsură solară, pârjolirea, ofilirea și căderea frunzelor, reducând recolta de struguri’, a precizat Ministerul Agriculturii.

Ar fi al treilea an consecutiv de recoltă slabă a Franței, după 2024 și 2025.

În mod tradițional Franța este cel mai mare exportator de vin în funcție de valoare.

Zona cultivată s-a redus anul acesta cu 2,5%.

Producția de șampanie ar urma să se înjumătățească față de 2025, pe fondul declinului din regiunile Bourgogne-Beaujolais, Val de Loire și Charentes.

Languedoc-Roussillon, cel mai mare bazin de producție al Franței, ar urma să înregistreze o creștere de 5% față de recolta slabă de anul trecut, datorită randamentelor mai bune, deși producția rămâne sub medie.

Și Bordeauxar urma să aibă o creștere de 10% față de 2025, ploile de finalul lunii august reducând seceta, dar producția rămâne sub media din ultimii cinci ani.

Pe lângă efectele asupra podgoriilor, cei mai mulți producători agricoli francezi resimt efectele secetei severe și a căldurii extreme. Vineri, autoritățile de la Paris au anunțat un pachet de măsuri pentru fermieri, de peste un miliard de euro (1,16 miliarde de dolari).