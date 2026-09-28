China ar putea permite ByteDance şi Alibaba să cumpere noile cipuri Nvidia RTX PRO 5500

Guvernul chinez a semnalat că ar putea permite unor companii locale, inclusiv ByteDance şi Alibaba, să cumpere cipurile RTX PRO 5500 produse de Nvidia pentru computere profesionale de înaltă performanţă, transmite Reuters, citând un articol publicat duminică de The Information.

Ministerul chinez al Industriei şi Tehnologiei Informaţiei a cerut recent mai multor companii, printre care ByteDance şi Alibaba, să prezinte informaţii despre planurile lor privind achiziţionarea cipurilor Nvidia RTX PRO 5500, potrivit publicaţiei.

Ministerul ar fi informat unele companii chineze că guvernul intenţionează să aprobe achiziţiile. Unii directori din industrie se aşteaptă ca RTX PRO 5500 să nu intre sub incidenţa restricţiilor americane privind exporturile de tehnologie către China.

Reuters a precizat că nu a putut verifica imediat informaţiile publicate de The Information.

Un purtător de cuvânt al Nvidia a declarat că firmele americane continuă să fie afectate atât de restricţiile americane la export, cât şi de limitările impuse de China importurilor din SUA.

Alibaba şi ByteDance nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters pentru comentarii, iar agenţia nu a reuşit să obţină imediat o reacţie din partea guvernului chinez.