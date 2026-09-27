Program de guvernare. Noua lege a salarizării unitare s-ar putea adopta până la 31 octombrie 2026

Noua lege a salarizării unitare se adoptă până la 31 octombrie 2026, fără inechități salariale, fără diminuări de venituri, fără noi procese în instanțe și cu atractivitate pentru tinerii profesioniști, se arată în Programul de Guvernare pe care premierul desemnat, Siegfried Mureșan, l-a depus sâmbătă la Parlament.

Alte priorități sunt indexarea pensiilor cu rata inflației, accelerarea procesului de recalculare a pensiilor din sistemul public, precum și reforma concediilor medicale.

Potrivit documentului, obiectivul major al Guvernului pentru orizontul de timp 2026-2027 este protejarea puterii de cumpărare a populației vulnerabile, concomitent cu activarea resurselor umane inactive, reducerea evaziunii pe piața muncii și eficientizarea cheltuielilor aparatului public.

Executivul va continua procesul de restructurare a aparatului public, pentru a elimina risipa și a direcționa resursele de muncă disponibile către economia privată.

Sprijinirea tinerilor și a copiilor va fi o prioritate pentru a le oferi acestora acces la oportunități de dezvoltare. În acest sens, piața muncii, serviciile de ocupare și formare profesională trebuie să fie corelate cu sistemul de învățământ și cu calificările gestionate prin Autoritatea Națională pentru Calificări.

Programele naționale de investiții pentru construirea de locuințe destinate tinerilor, fie pentru închiriere, fie pentru achiziție, trebuie să fie derulate în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, se menționează în Programul de Guvernare.

Un alt obiectiv major îl reprezintă creșterea gradului de ocupare și a numărului de locuri de muncă din economie, pentru a crea spațiul fiscal necesar reducerii poverii fiscale asupra salariilor.

În același timp, serviciile sociale integrate la nivelul comunităților, împreună cu serviciile de sănătate și educație, vor fi implementate în 2.000 de comunități rurale și, ulterior, extinse în mediul urban. Reforma finanțării asistenței sociale va fi implementată gradual, începând cu anul 2027.

Transformarea digitală a serviciilor sociale și de pensii va reduce birocrația și erorile și va contribui la prevenirea și combaterea fraudelor din sistem.

În contextul declinului demografic accentuat, Guvernul va continua Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității (FIV).

Documentul propune adoptarea unui pachet legislativ național privind mobilitatea forței de muncă, pentru reducerea barierelor dintre zonele cu șomaj ridicat și cele cu deficit de personal. În acest sens, se impune reconfigurarea facilităților pentru angajați și angajatori, prin deductibilități fiscale limitate pentru transport, cazare, hrană, formare profesională și integrarea tinerilor.

O altă măsură propusă vizează reducerea perioadei de acordare a indemnizației de șomaj, concomitent cu participarea la cursuri obligatorii de formare profesională.

În program se mai menționează, printre altele, reorganizarea instituțiilor din subordinea Ministerului Muncii, precum și continuarea măsurilor de integrare pe piața muncii a victimelor violenței domestice, pe perioada valabilității măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Se mai are în vedere combaterea muncii ‘la negru’ și ‘la gri’, prin desfășurarea de controale integrate ANAF-ITM pentru combaterea formelor mascate de angajare și reglementarea muncii pe platforme digitale.

Totodată, se vizează introducerea unor forme flexibile de contracte de muncă, adaptate economiei actuale și diverselor categorii de angajați și angajatori: contractul cu mai mulți angajatori, contractul la cerere și alte forme flexibile de muncă.

Cât privește digitalizarea integrală a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), se propune operaționalizarea cuponului electronic de pensie, scanarea și digitizarea arhivelor CNPP, precum și dezvoltarea unui sistem de analiză și predicție pentru fundamentarea deciziilor strategice, dar și reorganizarea instituției la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, prin constituirea a opt centre regionale și menținerea unor puncte de lucru la nivel județean.

Pe de altă parte, se propune finalizarea și operaționalizarea Sistemului Național Integrat de Asistență Socială (SNIAS), în scopul debirocratizării procesului de solicitare și acordare a beneficiilor de asistență socială, precum și al prevenirii suprapunerii nejustificate a beneficiilor sociale.