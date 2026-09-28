Simion: Am desemnat o echipă de negociere cu toate partidele pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un Guvern stabil

Președintele AUR, George Simion, anunță luni că formațiunea sa nu va vota Cabinetul Mureșan și spune că a desemnat o echipă de negociere cu toate partidele pentru a se ajunge la formarea unui Guvern stabil.

”Dragi români, în ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-ați acordat-o și să votăm un Guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenți în comisii, în plen și nu vom vota un Guvern Mureșan sau cel care urmează după aceea – Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat-o. Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un Guvern stabil”, a transmis Simion pe Facebook.

Potrivit acestuia, este de datoria AUR să facă parte din guvernare și ”să treacă țara peste aceste momente grele”.

”Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, nu vor avea voie, nu ne vor acorda pozițiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatat, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului Guvern trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat. Trebuie să strângem numărul necesar de semnături. Trebuie să avem voturile în Parlament, dar mai presus de orice trebuie să vă avem pe voi în spate, milioane de români care nu trebuie să mai rămână tăcuți. Ridicați-vă și cereți o țară a românilor în care pentru prima oară voi să conduceți”, a fost mesajul liderului AUR, în ziua în care încep în Parlament audierile miniștrilor din Guvernul Mureșan.