Producătorii de vin din Italia reduc producția chiar dacă au avut o recoltă de ‘cinci stele’ în acest an

Recolta de struguri din 2026 a fost excelentă în regiunea Piedmont din nordul Italiei, dar în condițiile în care cramele vinificatorilor sunt deja destul de pline, producătorii au decis să își reducă volumele de producție, transmite AFP.

‘Am început culesul la sfârșitul lunii iulie, ceea ce este fără precedent. Dar nu am mai văzut niciodată o recoltă atât de frumoasă, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Este o recoltă de cinci stele’, spune Filippo Mobrici, președintele Consorzio Barbera d’Asti, care regrupează producătorii de vin Barbera, unul dintre cele mai răspândite vinuri roșii din regiunea Agliano Terme (Piemont, nord-vestul Italiei).

Vara anului 2026 a fost cea mai fierbinte înregistrată vreodată în această regiune din nordul Italiei, între Alpi și câmpia Pre, cu o temperatură medie de 21,6 grade Celsius și maxime de 40 de grade Celsius, la începutul lunii august, lângă Agliano Terme, dar iarna a fost ploioasă, la fel ca și începutul primăverii.

‘Vița-de-vie a acumulat suficiente rezerve de apă, astfel încât, în pofida căldurii intense din ultimele luni, strugurii s-au copt în condiții bune’, explică Mobrici. De asemenea, vinificatorii au protejat strugurii de soare, lăsând mai mult frunziș decât de obicei.

Cu toate acestea, producătorii de struguri din soiul Barbera d’Asti au decis să limiteze volumele culese în acest an, reducând randamentele de la nouă tone până la 8,5 tone pe hectar. Motivul: multe regiuni italiene au produs prea mult vin în ultimii ani și se chinuie să-l vândă pe piețele perturbate de războaie, tarifele americane și generațiile tinere care beau mai puțin.

La sfârșitul lunii iulie, stocurile din cramele italiene, cel mai mare producător mondial de vin din lume, erau cu 6,9% mai mari decât în aceiași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Ministerului Agriculturii de la Roma. Acestea au ajuns la echivalentul a peste 5,6 miliarde de sticle, adică aproape un an de producție.

În prima jumătate a anului 2026, piața vinului a fost lentă, stocurile au fost la cel mai înalt nivel din ultimii patru ani, iar prețurile au scăzut din nou (în medie, cu 10% față de anul precedent), a remarcat Uniunea Vinurilor Italiene (UIV) la Adunarea Generală din iulie.

Cele mai mari rezerve sunt la Prosecco, chiar dacă acest spumant continuă să se vândă bine și este exportat. Vinurile roșii tradiționale din Puglia și Toscana au mai mult de suferit. În Piemont, unii viticultori au ales să transforme o parte din producția lor în oțet în acest an.

‘A venit momentul să ne asumăm responsabilitatea pentru alegeri curajoase, chiar nepopulare’, susținea președintele UIV, Lamberto Frescobaldi în luna iulie. Acesta s-a declarat alarmat în special de retrogradarea a prea multor struguri recoltați din podgorii uneori prestigioase, care sunt în cele din urmă vânduți ca vinuri mai comune. Fenomenul a afectat una din cinci sticle la începutul anului 2026 și a dus la scăderea prețurilor.

Potrivit UIV, producția trebuie planificată în funcție de cererea pieței, tinzând astfel spre o scădere, iar plantarea de noi podgorii trebuie prevenită.

La Agliano Terme, Filippo Mobrici confirmă faptul că regiunea sa este mai puțin afectată decât altele și refuză să ia în considerare smulgerea viței-de-vie din rădăcini: ‘Pentru noi, podgoriile nu sunt doar un instrument de producție. Sunt o expresie a culturii noastre și un element esențial în dezvoltarea și conservarea terenului. Nu vrem să ne dezrădăcinăm singuri’, a explicat vinificatorul.