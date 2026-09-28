Mureșan îi cere lui Grindeanu să spună ce a discutat cu ambasadoarea SUA: Chestiunea e extrem de serioasă

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis luni referitor la informațiile potrivit cărora SUA ar fi fost implicate în demiterea Guvernului Bolojan că președintele PSD, Sorin Grindeanu, trebuie să spună ce s-a discutat la întâlnirea din martie cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia.

”Nu știu dacă au complotat, dar am văzut și eu acel film cu domnul Grindeanu și câțiva colegi de-ai săi de partid cu doamna ambasador și cred că e util pentru fiecare ascultător de-al nostru să vadă acel film, fiindcă nu așa arată un om politic care reprezintă cu cinste România pe plan internațional. Într-adevăr, are ceva aer de complot și e evident că domnul Grindeanu și colegii săi din PSD trebuie să ne spună ce au făcut, ce au discutat și ce scopuri au urmărit la acele întâlniri și dacă vin și ne vor spune că au luat doar prânzul între două avioane private e un răspuns insuficient. Chestiunea e extrem de serioasă. Evaluarea mea este că în presa internațională relatările sunt doar la început, fiindcă din ce am văzut sunt foarte mulți formatori de opinie internaționali care discută subiectul și mă tem că e doar la început. Ca atare, avem nevoie de claritate, mai ales din partea reprezentanților statului român, care au fost implicați în astfel de discuții”, a declarat el, la Digi FM.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins duminică acuzațiile privind existența unei înțelegeri între politicieni români și Statele Unite pentru îndepărtarea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru și a susținut că acesta a fost demis ca urmare a modului în care a guvernat.

‘Tentativa de manipulare legată de o așa-zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat. Atât mai poate propaganda de dreapta! Să stârnească hohote de râs. Lucrurile sunt însă mult mai simple: pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici illuminati și nici vreun alt ordin secret, ci l-au demis peste 88% dintre români pentru că a guvernat foarte prost și a dus România în gard’, a scris Grindeanu, pe Facebook.

El a menționat că susține Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite, pe care le consideră ‘cel mai important’ aliat al țării în NATO, dar și apartenența la Uniunea Europeană.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că le-a făcut plângere penală pentru trădare social-democraților Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan, dar și liderului AUR, George Simion.

”Le-am făcut plângere penală pentru trădare lui Grindeanu, Simion și Ivan. Să fie cercetați pentru că au negociat cu o putere străină aservirea și subminarea economică a României. Povestea asta nu poate rămâne așa. Când statul român ajunge să fie penetrat la vârf și președinți de partide vând suveranitatea și securitatea economică a României, chiar suntem în fața unui act de trădare pedepsit de legea penală”, a scris el sâmbătă seara pe Facebook.