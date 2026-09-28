AMOFM: 5.405 de șomeri în București, în august. Rata șomajului a ajuns la 0,41%

Numărul șomerilor înregistrați la nivelul Capitalei era de 5.405 persoane la sfârșitul lunii august, astfel încât rata șomajului a ajuns la 0,41%, a anunțat luni Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM).

Din numărul total de șomeri înregistrați, 3.348 erau femei.

Potrivit sursei citate, la sfârșitul lunii august, în evidențele AMOFM București erau 2.263 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 3.142 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, toți șomerii, respectiv 5.405, proveneau din mediul urban.

Pe grupe de pregătire, șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AMOFM București (35,49%), urmat de cei cu studii superioare (29,47%), iar 15,95% au absolvit școala profesională/de arte și meserii. Șomerii care au studii gimnaziale reprezintă 14,8% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii postliceale sunt 3,01%, iar cei cu studii primare și fără studii, 1,28%.

Din punct de vedere al structurii șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, 1.058 persoane erau foarte greu ocupabile, 1.588 greu ocupabile, 1.605 mediu ocupabile, iar 1.154 sunt persoane ușor ocupabile.

Reprezentanții AMOFM București precizează că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele instituției.