COTAR cere amânarea sancțiunilor pentru neplata TollRo

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită amânarea sancțiunilor pentru neplata TollRo și eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei, până la data la care sistemul electronic devine funcțional.

Potrivit organizației, Parlamentul trebuie să voteze, în regim de urgență, un proiect de lege privind amânarea acestor sancțiuni.

‘TollRo este noul sistem românesc de tarifare rutieră electronică pentru vehiculele comerciale grele (de peste 3,5 tone), conceput să taxeze utilizarea drumurilor în funcție de distanța parcursă și performanța de mediu a vehiculului, în linie cu practicile europene. Reprezintă o parte a reformei introduse prin Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale, care stabilește cadrul pentru tarife bazate fie pe perioadă (rovinietă), fie pe distanță (TollRo) pentru operatorii de transport, însă implementarea ar trebui făcută de un sistem nonfuncțional, care e în verificări până pe 15 octombrie, dar ar trebui să dea amenzi de la 1 octombrie’, se arată într-un comunicat al COTAR.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor susține că, în prezent, aplicațiile care ar trebui să fie folosite nu permit identificarea corectă a traseului sau efectuarea plății, iar transportatorii ar urma să fie amendați pentru o obligație pe care nu o pot executa din cauze ce nu le sunt imputabile. Din acest motiv, consideră transportatorii, este nevoie de instituirea perioadei fără sancțiuni și fără tariful fix de 2.000 lei înainte de 1 octombrie 2026.

‘Nota de fundamentare a proiectului de lege privind amânarea sancțiunilor pentru neplata TollRo are ca argument și faptul că mai multe legi care sunt în vigoare se suprapun, referindu-se la situații ce pot fi încadrate în două categorii diferite, simultan: Legea nr. 226/2023 reglementează colectarea TollRo pentru vehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, iar prin Legea nr. 170/2026, datele introducerii STRR și TollRo prevăzute la art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (1) au fost stabilite la 31 august 2026. Termenele privind aplicarea noului regim, prorogate prin Legea nr. 103/2026, au rămas raportate la data de 1 octombrie 2026’, se mai arată în comunicat.

COTAR precizează că inițiativa legislativă amintită nu urmărește amânarea obligației de plată a taxei rutiere, ci protejarea transportatorilor de sancțiuni în perioada în care mijloacele de plată și evidență încă prezintă deficiențe.

‘Chiar și CNAIR – autoritatea care administrează sistemul – a recunoscut public faptul că acesta nu este pregătit pentru aplicarea noului regim la 1 octombrie 2026. CNAIR a solicitat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, încă din 7 septembrie, prorogarea aplicării TollRo și a rovinietei până la 1 aprilie 2027, corelarea termenului de interoperabilitate SETRE, precum și posturile și structura necesare operării sistemului, dar până pe 18 septembrie nu primise niciun răspuns’, se menționează în comunicat.

De altfel, CNAIR solicitase suplimentarea posturilor la sfârșitul lunii martie și instituirea furnizorului național la începutul lunii aprilie 2026. În plus, sistemul nici măcar nu a ieșit din faza de pilotare care este prevăzută în contract, deci nici măcar nu s-au putut constata și remedia problemele care se observă în această perioadă, iar data implementării amenzilor este stabilită cu două săptămâni înainte ca sistemul să poată fi declarat funcțional.

COTAR subliniază că, potrivit CNAIR, sistemul livrat de prestator nu intrase în etapa recepției calitative, care poate începe numai după testare și pilotare. Pilotarea publică a început pe 16 septembrie 2026 și durează, potrivit contractului, minimum patru săptămâni. Nici în ipoteza absenței unor neconformități nu se poate încheia înainte de jumătatea lunii octombrie, pentru că scopul pilotării este tocmai identificarea deficiențelor pe care prestatorul trebuie să le remedieze, consideră transportatorii.

Pe de altă parte, CNAIR a precizat că nu va percepe un tarif obligatoriu printr-un sistem aflat în pilotare.

‘Rezultă o necorelare evidentă, dacă legea permite, din 1 octombrie, aplicarea amenzilor pentru neplata unui tarif pe care administratorul nu îl poate colecta printr-un sistem recepționat și funcțional’, arată transportatorii.

Aceștia propun ca, între 1 octombrie 2026 și 31 martie 2027, dispozițiile art. 19 alin. (16), (17) și (22) din Legea nr. 226/2023, referitoare la contravenție și amendă pentru neplata TollRo, să nu se aplice faptelor săvârșite în acest interval. Transportatorii continuă să datoreze și să plătească TollRo pentru distanța parcursă care poate fi determinată și dovedită. Perioada fără amenzi permite remedierea aplicațiilor, testarea cu utilizatori reali din România și din străinătate și finalizarea integrării OBU.