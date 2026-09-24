Germanii rămân fideli utilizării numerarului, dar plățile electronice câștigă teren

Germanii nu mai fac la fel de multe plăți cu bani gheață ca în trecut, însă continuă să utilizeze bancnote și monede mai frecvent decât majoritatea celorlalți europeni, arată un raport publicat miercuri de firma de consultanță Boston Consulting Group (BCG), transmite DPA.

În medie, locuitorii Germaniei au efectuat 300 de plăți electronice pe cap de locuitor în anul 2025, potrivit ‘Global Payment Report’. Analiza vizează toate plățile electronice efectuate de consumatori, inclusiv plățile cu cardul, pe baza datelor furnizate de Banca Centrală Europeană.

Comparativ, Norvegia, Danemarca, Suedia și Finlanda înregistrează cel mai mare număr de plăți electronice pe cap de locuitor, situându-se în jurul valorii de 700. Media la nivelul Uniunii Europene este de aproximativ 400 de plăți electronice pe cap de locuitor în 2025.

Totuși, numărul plăților electronice pe cap de locuitor în Germania crește într-un ritm alert, de aproximativ 10%, depășind creșterea medie din UE, care este de 8%.

Markus Ampenberger, expert BCG în domeniul plăților și al serviciilor bancare, precizează că germanii recuperează decalajul în ceea ce privește plățile digitale, dar rămân fideli utilizării numerarului.

Tendința către o societate cu grad redus de utilizare a numerarului a luat avânt în Germania. Într-un raport publicat în luna iunie, Banca Centrală (Bundesbank) a informat că doar 45% dintre tranzacții au fost efectuate cu numerar anul trecut, în scădere de la 51% în 2023.

Persoanele în vârstă, cele cu probleme de sănătate sau cu venituri mici, precum și persoanele fără experiență în mediul digital, tind să utilizeze mai frecvent numerarul.