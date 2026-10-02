Gheorghe Șoldan, președinte CJ Suceava, anunță investiții de sute de milioane în județ: Aeroport nou, parc industrial și drumuri județene moderne

Suceava a găzduit astăzi una dintre cele mai importante întâlniri ale mediului de afaceri din România. Peste 200 de antreprenori și 30 de speakeri de top au căutat soluții pentru ca impactul actualului context, tot mai dificil pentru companii, să fie cât mai atenuat. Antena 3 CNN și IMM România au dat voce întreprinzătorilor care țin economia în viață, iar în cadrul întâlnirii au fost discutate strategii de dezvoltare, soluții de finanțare și de creștere a locurilor de muncă, precum și accesul la resurse și tehnologii noi.
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a prezentat în cadrul conferinței proiectele de infrastructură aflate în derulare sau pregătite pentru următorii ani și impactul pe care acestea îl pot avea asupra mediului de afaceri și turismului din Bucovina.
„În 2 ani vom avea cu totul un alt aeroport. Gândiți-vă la un terminal care însumează de aproximativ patru ori mai mult decât avem astăzi existent. Avem cel mai mare proiect pe fonduri europene pentru drumuri județene, de 85 de milioane de euro, unde am început deja lucrările. Drumuri județene complexe, cu piste de bicicletă, stații de încărcare, stâlpi pentru iluminat, așa cum ar trebui să fie drumurile județene moderne în anii 2026. 500 de kilometri de drum județean asfaltat s-au finalizat sau sunt în execuție în acest moment. În doar 2 ani de zile, ne apropiem de jumătatea modernizării rețelei de 1.300 de kilometri de drum județean”, a explicat Gheorghe Șoldan.