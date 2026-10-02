Activitatea economică în zona euro a prins avânt în septembrie

Activitatea economică în zona euro s-a consolidat în septembrie, producția și comenzile noi înregistrând cel mai rapid ritm de creștere începând din 2022, arată rezultatele unui sondaj S&P Global, publicat joi, transmit DPA și Reuters.

Indicatorul Purchasing Managers (PMI) privind activitatea economică în zona euro, calculat de S&P Global, a urcat în septembrie la 52,9 puncte (de la 52,7 puncte luna precedentă), depășind pragul de 50 de puncte, care separă o creștere de o contracție a economiei. Este cel mai ridicat nivel începând din mai 2022 și solid după standardele istorice.

Tendința ascendentă a continuat în domeniul producției, comenzilor noi și angajării. Susținute de comenzile de export, comenzile noi au înregistrat cel mai rapid ritm de creștere începând din martie 2022. În plus, au sporit angajările în fabrici, în contrast cu tendința descendentă din ultimele luni.

Încrederea în rândul companiilor este la cel mai ridicat nivel din ultimele șapte luni și se situează peste media pe termen lung.

În schimb, sondajul S&P Global indică intensificarea presiunilor inflaționiste în septembrie.

”Este îngrijorător să vedem avansul rapid al prețurilor în septembrie, ceea ce alimentează speculațiile privind majorarea dobânzilor de către BCE”, a indicat Chris Williamson, economist șef în cadrul S&P Global Market Intelligence.

Avansul activității economice a fost generalizat în zona euro, Țările de Jos conducând expansiunea. Și Germania a avut o evoluție bună, în timp ce creșterea a fost modestă în Franța, Italia și Spania.

Piețele se așteaptă la alte trei majorări ale dobânzilor de către BCE până la sfârșitul lunii iunie 2027.