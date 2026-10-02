Exporturile Coreei de Sud au trecut de 120 de miliarde de dolari pe lună, grație vânzărilor record de cipuri

Exporturile Coreei de Sud au crescut cu 83,5% în ritm anual în luna septembrie, atingând un nivel record de 120,9 miliarde de dolari, pe măsură ce livrările de semiconductori s-au triplat grație cheltuielilor globale pentru inteligența artificială, arată datele oficiale publicate joi, transmite Reuters.

Datele furnizate de autoritatea vamală sud-coreeană arată că volumul exporturilor a depășit așteptările analiștilor, care anticipau o creștere de 62%, iar luna septembrie 2026 a fost a 16-a lună consecutivă de creștere a exporturilor Coreei de Sud.

În primele nouă luni ale acestui an, valoarea exporturilor Coreei de Sud a ajuns la 814,5 miliarde de dolari, depășind pentru prima dată pragul de 800 de miliarde de dolari. În aceste condiții, exporturile Coreei de Sud au depășit recordul de 709,3 miliarde de dolari stabilit pe parcusul întregului an 2025 și se îndreaptă spre o cifră de peste 1.000 de miliarde de dolari pentru întregul an 2026.

‘Chiar dacă se așteaptă atingerea pragului de 1.000 de miliarde de dolari în exporturile anuale, intensificarea protecționismului la nivel mondial și situația tensionată din Orientul Mijlociu rămân factori de incertitudine pentru exporturile noastre’, a declarat ministrul Industriei, Kim Jung-kwan.

Majorarea exporturilor Coreei de Sud a fost susținută de un nivel record al livrărilor de semiconductori, componente care constituie pilonul central al dezvoltării infrastructurii globale de inteligență artificială. În luna septembrie, exporturile de cipuri ale Coreei de Sud au crescut cu 262,8% în ritm anual, ajungând la 60,3 miliarde de dolari și reprezentând aproape jumătate din totalul exporturilor. De asemenea, exporturile de computere au crescut cu 435,3%, până la 7 miliarde de dolari, pe fondul cererii pentru infrastructură AI.

În rândul principalilor parteneri comerciali, exporturile către Statele Unite au crescut cu 137%, până la 24,33 miliarde de dolari, iar livrările către China au crescut cu 122,7%, până la 26,01 miliarde de dolari.

În sens invers, importurile Coreei de Sud au crescut cu 26% în ritm anual în luna septembrie, până la 71,09 miliarde de euro. Acest lucru a generat un excedent comercial preliminar de 49,85 miliarde de dolari, în creștere față de un excedent de 34,79 miliarde de dolari înregistrat în august.

Aceste date statistice confirmă punctul de vedere al Băncii Coreei, conform căreia economia poate face față unor costuri de finanțare mai ridicate. În luna august, banca centrală a majorat dobânda de referință cu 25 de puncte de bază, până la 3%, aceasta fiind a doua majorare consecutivă. De asemenea, banca centrală și-a îmbunătățit prognoza de creștere economică pentru 2026, de la 2,6%, până la 3,3%.