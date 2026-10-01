Antena 3 CNN, lider detașat pe toate targeturile în ziua votului din Parlament: cu 88% peste locul 2 și 114% peste locul 3

„Sinteza Zilei” cu Mihai Gâdea a adus vârful de audiență al zilei

În ziua în care România a urmărit cu maxim interes votul din Parlament asupra Guvernului, Antena 3 CNN a fost numărul 1 între televiziunile de știri pe toate segmentele de public, atingând la nivel național un total impresionant de 2.339.000 de telespectatori unici.

Antena 3 CNN a fost liderul televiziunilor de știri pe toate targeturile analizate, atât pe întreaga zi, cât și în Prime Time, cu diferențe majore față de următorii clasați. Pe publicul 25–59 Urban, postul a înregistrat pe întreaga zi 6,20% market share, cu 88% peste locul 2 și cu 114% peste locul 3. Pe mai multe tronsoane ale zilei, Antena 3 CNN a avut singură o audiență mai mare decât cea cumulată a principalelor televiziuni de știri concurente, performanță înregistrată inclusiv între 16:00 și 17:00 și repetată după miezul nopții.

Antena 3 CNN a fost numărul 1 între televiziunile de știri pe toate categoriile de public analizate – Național, 18+ Național, Urban, 18+ Urban, 18+ Urban AB, 18+ Urban AB cu studii superioare, 25–59 Urban și 25–59 Urban ABC –, performanță înregistrată atât în Whole Day, cât și în Prime Time. Leadership-ul acoperă astfel deopotrivă publicul național, urban, comercial și segmentele urbane premium.

Antena 3 CNN, performanță majoră pe publicul comercial

Pe unul dintre cele mai relevante segmente comerciale, 25–59 Urban ABC, Antena 3 CNN a înregistrat 8,01% market share, cu 86% peste locul 2 și cu 167% peste locul 3 dintre televiziunile de știri.

Performanța pe acest public are o relevanță suplimentară în clasamentul general al televiziunilor: Antena 3 CNN a depășit din nou Kanal D și s-a clasat pe locul 3 pe 25–59 Urban ABC, confirmând forța postului.

Rezultatele sunt la fel de puternice pe publicul urban premium. Pe 18+ Urban AB, Antena 3 CNN a înregistrat 11,6% market share, cu 81% peste locul 2 și cu 164% peste locul 3. Pe publicul urban cu studii superioare, Antena 3 CNN a avut pe întreaga zi un market share cu 77% mai mare decât locul 2 și de peste două ori mai mare decât locul 3.

Antena 3 CNN domină și Prime Time-ul

În Prime Time, Antena 3 CNN a fost televiziunea de știri numărul 1 pe toate targeturile: Național, Urban All, 18+ Urban, 18+ Urban AB, 18+ Urban AB cu studii superioare, 25–59 Urban și 25–59 Urban ABC.

Pe tot urbanul cu studii superioare, Antena 3 CNN a înregistrat 10% market share, față de 5,4% pentru locul 2 și 4% pentru locul 3. Astfel, cota de piață a Antena 3 CNN a fost cu 85% mai mare decât a locului 2 și cu 150% mai mare decât a locului 3.

Pe 25–59 Urban, Antena 3 CNN a înregistrat 4,9% market share, cu 58% peste locul 2 și cu 96% peste locul 3.

Iar pe 25–59 Urban ABC, postul a ajuns la 6,1% market share, cu 53% peste locul 2 și cu 154% peste locul 3.

Antena 3 CNN, peste celelalte televiziuni de știri la un loc pe numeroase tronsoane ale zilei

Una dintre performanțele remarcabile ale zilei este faptul că Antena 3 CNN a depășit, pe nenumărate tronsoane, audiența cumulată a principalelor televiziuni de știri concurente. Nu este vorba, așadar, despre un singur vârf izolat, ci despre o performanță care s-a repetat în diferite momente ale zilei.

Un exemplu relevant este intervalul 16:00–17:00, când ediția specială realizată de Sabrina Preda și Sergiu Cora a obținut 11,73% market share pe publicul 25–59 Urban. În acest interval, Antena 3 CNN a avut singură o audiență mai mare decât România TV, Digi24, B1 TV, Realitatea Plus și Euronews la un loc.

Aceeași performanță s-a repetat și după miezul nopții, când emisiunea lui Mircea Badea a înregistrat din nou tronsoane în care audiența postului a fost mai mare decât audiența cumulată a celorlalte televiziuni de știri concurente.

„Sinteza Zilei” cu Mihai Gâdea a adus vârful de audiență al zilei

Seara, „Sinteza Zilei” cu Mihai Gâdea a mărit și mai mult distanța față de competiție, fiind momentul în care s-a atins și cea mai mare audiență a zilei.

VÂRFUL ZILEI ÎN AUDIENȚĂ ABSOLUTĂ a fost înregistrat de Mihai Gâdea între 21:45 și 22:00, intervalul în care a fost difuzat interviul cu președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Pe publicul premium, „Sinteza Zilei” a înregistrat un market share cu 127% peste locul 2 și cu 160% peste locul 3.

Momentul de maxim al serii completează o zi în care Antena 3 CNN a condus pe toate targeturile analizate, atât în Whole Day, cât și în Prime Time, și a ajuns pe mai multe tronsoane să depășească singură audiența cumulată a principalelor televiziuni de știri concurente.

Antena 3 CNN își confirmă astfel poziția de lider al televiziunilor de știri, de la publicul național la segmentele comerciale și premium, pe întreaga zi, în Prime Time și în momentele cu cel mai mare interes pentru actualitatea zilei.