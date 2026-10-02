Guvernele UE au cheltuit aproape 18 miliarde de euro pentru a atenua impactul prețurilor ridicate la energie

Guvernele din Uniunea Europeană au cheltuit anul acesta 17,9 miliarde de euro pentru a atenua efectele majorării prețurilor la petrol și gaz asupra gospodăriilor și companiilor, se arată într-o notă a Comisiei Europene, care cere statelor membre să răspundă mai bine nevoilor, transmite Reuters.

Într-o notă pentru ghidarea discuțiilor miniștrilor de Finanțe din zona euro de la întâlnirea din 8 octombrie, Executivul comunitar a cerut de asemenea guvernelor să investească mai degrabă în rețele electrice și taxarea electricității decât gaze ca stimulent pentru a renunța la combustibilii fosili.

Prognoza Comisiei Europene indică un avans al economiei zonei euro ușor mai ridicat decât nivelul de 0,9% previzionat în mai, dar anul viitor avansul va fi probabil mai slab decât cel estimat recent, de 1,2%.

”Între timp, costurile de împrumut ale statelor membre UE au crescut substanțial, subliniind necesitatea prudenței fiscale. În acest context, de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, 25 state membre UE au adoptat măsuri pentru a atenua impactul prețurilor ridicate la energie asupra gospodăriilor și companiilor, costul asupra bugetar fiind de 17,9 miliarde de euro (0,1% din PIB-ul UE) în 2026”, se arată într-o notă a Comisiei Europene.

”Mai mult de două treimi din sprijin vizează măsuri generalizate privind prețurile și, prin urmare, nu sunt în linie cu măsurile pe termen scurt care să-i vizeze pe cei mai vulnerabili, să minimizeze costurile fiscale și să susțină decarbonizarea sistemului de energie”, a indicat Executivul comunitar.

Randamentele obligațiunilor guvernamentale din zona euro sunt la un nivel extrem de ridicat iar piețele se așteaptă la alte trei majorări ale dobânzilor de către BCE până la sfârșitul lunii iunie 2027.

”Dacă guvernele vor să ajute consumatorii și și companiile, ar trebui să o facă prin măsuri pe termen scurt care să fie bine concepute, direcționate și temporare”, o lecție cheie din criza energetică din 2022 – 2023, potrivit Comisiei Europene.

Prețurile de referință la gaze în Europa s-au dublat de la începutul războiului din Iran, declanșat la sfârșitul lunii februarie, atingând luna trecută cel mai ridicat nivel de la sfârșitul anului 2022. Scumpirea gazelor a devenit o prioritate pe agenda politică a UE, companiile din întregul bloc comunitar acuzând că aceste prețuri că subminează competitivitatea Europei. Guvernele din regiune sunt presate să ia măsuri suplimentare pentru a sprijini cetățenii afectați de facturile în continuă creștere.